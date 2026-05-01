‘Jonás el espermatozoide’ conecta con el público familiar, con una obra de títeres sensible y con humor

La compañía ‘El Espejo Negro’ representó anoche en el Teatro Apolo esta multipremiada obra dentro del ciclo Delicatessen



La cultura no solo entretiene: también educa, despierta la curiosidad y abre caminos para comprender la vida desde nuevas perspectivas. En ese cruce entre conocimiento y emoción se sitúan propuestas escénicas capaces de transformar temas complejos en relatos accesibles para todos los públicos. Es el caso de ‘El fantástico viaje de Jonás el espermatozoide’, una obra que convierte el proceso de la fecundación en una aventura teatral cargada de humor, imaginación y sensibilidad, y que anoche se representó en el escenario del Teatro Apolo. Incluida en el ciclo Delicatessen del Área de Cultura, y con producción local de Axioma, marcó además un hito en esta programación al ofrecer, por primera vez, una propuesta pensada para toda la familia.

La obra, creada por la reconocida compañía ‘El Espejo Negro’, regresa a los escenarios quince años después de su estreno, reafirmando su vigencia y capacidad de conexión con el público. La historia sigue a Jonás, un espermatozoide perezoso y soñador que evita participar en la gran carrera de la fecundación hasta que no le queda más remedio que emprender un viaje lleno de riesgos y descubrimientos en busca del óvulo perdido. A través de esta premisa, el espectáculo aborda un tema científico con un enfoque lúdico y pedagógico, sin renunciar a la ironía y al lenguaje propio que caracteriza a la compañía.

La calidad de la propuesta no solo residió en su originalidad temática, sino también en su impecable factura técnica e interpretativa. Bajo la dirección de Ángel Calvente, y con un renovado elenco encabezado por Laín Calvente, la obra desplegó en el Teatro Apolo un universo visual cuidadosamente diseñado, donde la iluminación, los recursos escénicos y los números musicales se integraron con precisión para dar vida a un relato dinámico y sorprendente. La manipulación de títeres fue brillante, confirmando el prestigio de la compañía, considerada una de las más influyentes del panorama nacional.

El reconocimiento obtenido a lo largo de los años respalda esta excelencia: Premio Max al Mejor Espectáculo Infantil, Premio Fetén a la mejor dirección y galardones en festivales especializados avalan una trayectoria que ha sabido reinventarse sin perder su esencia. Desde su fundación en 1989, ‘El Espejo Negro’ ha construido un lenguaje escénico propio, provocador y técnicamente brillante, que ha traspasado fronteras con giras internacionales y miles de representaciones.

Más allá de los premios y la técnica, ‘Jonás el espermatozoide’ conectó con el público desde un lugar profundamente humano. En su viaje, el pequeño protagonista no solo busca un destino biológico, sino que simboliza el valor de enfrentarse a lo desconocido, de abandonar la comodidad y asumir el reto de crecer. Esa metáfora, envuelta en humor y fantasía, resuena con fuerza en espectadores de todas las edades.

Anoche, el Teatro Apolo se convirtió en un espacio donde la risa y el aprendizaje caminaron de la mano. Una invitación a mirar la vida con asombro, a celebrar la creatividad y a recordar que, incluso en las historias más diminutas, se esconden las grandes aventuras que nos definen. Y una demostración de los valores de la cultura, que no sólo entretiene, sino que contribuye de manera proactiva al desarrollo integral de las personas.