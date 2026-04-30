La previsión de lluvia cambia los horarios de las actividades de calle de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, llamadas ‘Juegos del Siglo de Oro’, a cargo de Anayao Sabores de Antaño.

Viernes, 1 de mayo: las actividades para el día 1 se suspenden.

Sábado, 2 de mayo: habrá juegos y talleres de 10.30 a 13.30 horas y los pasacalles ‘Danzas del Siglo de Oro’ serán a las 12.00 y 13.30 horas. Los talleres y juegos vuelven de 17.00 a 20.00 horas. Con teatro de calle a las 17.00 y 18.30 horas habrá con ‘Las marquesas del Siglo de Oro’ y a las 20.00 horas será el pasacalles ‘Mascarada veneciana’.

Domingo, 3 mayo: por la mañana se celebrarán las actividades suspendidas del viernes, con juegos, talleres y pasacalles de gigantes de 11.00 horas a 14.00 horas.

Hay que recordar que las entradas para los espectáculos del Apolo y Auditorio Maestro Padilla que la precisan se encuentran a la venta en la taquilla municipal del Teatro Apolo y en la web habitual https://almeriaculturaentradas.es/ y tienen un precio de 15 y 12 euros en el Auditorio, de 12 euros en el Apolo. La programación completa puede consultarse a través de la web de Almería Ciudad.

Entradas disponibles en Almería:

1 de mayo. 20:30 horas. Auditorio Municipal Maestro Padilla. “Polvo serán, más polvo enamorado”. Morfeo Teatro

2 de mayo. 20:30 horas. Auditorio Municipal Maestro Padilla. “El Perro del Hortelano”. Fundación Siglo de Oro.

3 de mayo. 19:00 horas. Teatro Apolo “Mujeres de Oro”. JRivera Producciones.

7 de mayo. 20:00 horas. Teatro Apolo. “Ejemplares de Cervantes”. Albacity Corporation. (Antonio Campos).

8 de mayo. 20:30 horas. Teatro Apolo. Estreno nacional de “Ecos del Siglo de Oro”. Opera Concert. Con Pepón Nieto y el barítono Luis Santana.

9 de mayo. 20:30 horas. Teatro Apolo. “Los últimos cómicos”. Pata Teatro

10 de mayo. 19:00 horas. Auditorio Municipal Maestro Padilla. Orquesta Ciudad de Almería. “Imperio Barroco”. Con la colaboración del Real Conservatorio Profesional de Música Julián Arcas.