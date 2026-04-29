Arrancan en Almería las XLII Jornadas de Teatro del Siglo de Oro con un primer fin de semana repleto de grandes obras

Dos obras en el Auditorio, otra en el Apolo y actividades en la calle protagonizarán las primeras actividades en la capital en los primeros días de mayo

La XLII Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería, que se extenderán hasta el 10 de mayo, ya están aquí, iniciando el grueso de su programación en la capital este próximo viernes, 1 de mayo, en un fin de semana que incluirá dos obras en Auditorio Municipal Maestro Padilla el viernes 1 (‘Polvo serán, mas polvo enamorado’, Quevedo) y sábado 2 (‘El perro del hortelano’, Lope de Vega), otra en el Apolo el domingo, 3 de mayo (‘Mujeres de oro’), y actividades en el Paseo los días 1 y 2. Todo este bloque de programación coordinado desde el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería con la producción de Plan A.

Cronológicamente, el telón ‘se alzará’ en el Paseo de Almería con una actividad de calle llamada ‘Juegos del Siglo de Oro’, a cargo de Anayao Sabores de Antaño. El día 1 de mayo, desde las 17.00 y hasta las 20.30 horas, habrá actividades familiares ambientadas en el Siglo de Oro, con juegos, talleres y pasacalles de gigantes (17.00 y 18.30) y de máscaras ‘Cencerrada decrépita’ (20.00 horas).

El sábado, 2 de mayo, los juegos y talleres tendrán el mismo horario de tarde y también habrá por la mañana, de 10.30 a 14.00 horas. Los pasacalles ‘Danzas del Siglo de Oro’ serán a las 12.00 y 13.30 horas, a las 17.00 y 18.30 horas habrá teatro de calle con ‘Las marquesas del Siglo de Oro’ y a las 20.00 horas será el pasacalles ‘Mascarada veneciana’.

La programación de entrada en espacios escénicos arrancará con dos de las obras más destacadas del amplio abanico de propuestas, ambas en el Auditorio, los días 1 y 2 de mayo. El viernes, 1 de mayo, a las 20.30 horas será con ‘Polvo serán, mas polvo enamorado’, de Morfeo Teatro, una obra que está tramada con repertorio de Francisco de Quevedo, de sus entremeses, letrillas, bailes y sonetos.

El sábado, 2 de mayo, también a las 20.30 horas, será el turno para ‘El Perro del Hortelano’, de la Fundación Siglo de Oro. Todo un clásico, este drama de amor, envidia, celos y honor, fue escrito en 1613 por el gran autor Lope de Vega.

El primer fin de semana de mayo tendrá una nueva actividad de entrada el domingo, día 3, en este caso en el Teatro Apolo, a las 19.00 horas con ‘Mujeres de Oro’, con Ruth Gabriel y Montse Peidro. No es un recital historicista, académico y aburrido, sino que pretende entretener, divertir y divulgar la importancia de la mujer en el Siglo de Oro español, que no ha sido transmitida históricamente con el rigor necesario, apuntan desde JRivera Producciones.

Las entradas para los espectáculos del Apolo y Auditorio Maestro Padilla se encuentran a la venta en la taquilla municipal del Teatro Apolo y en la web habitual https://almeriaculturaentradas.es/ y tienen un precio de 15 y 12 euros en el Auditorio, de 12 euros en el Apolo. Hay que recordar que las Jornadas también tienen numerosas actividades de entrada libre y en otros puntos de la provincia como puede consultarse a través de la web de Almería Ciudad.