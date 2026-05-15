Por Andalucía propone un «Banco Público de Agua» para blindar el futuro de la agricultura familiar en Almería 

MARIA DEL MAR PALENZUELA

En la recta final de la campaña electoral, la coalición Por Andalucía ha mantenido hoy una reunión de trabajo con la ejecutiva de COAG Almería en su sede de La Cañada de San Urbano. Durante el encuentro, en el que han participado la candidata número uno, María Jesús Amate, y el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, se han analizado los desafíos que enfrenta el sector primario almeriense y se han presentado las soluciones que la formación llevará al Parlamento para proteger el modelo de agricultura social y profesional.

María Jesús Amate ha situado la gestión hídrica como la prioridad absoluta para la supervivencia del campo: “La agricultura es un pilar básico de nuestra economía y uno de sus mayores problemas es el agua”. Por ello, ha presentado como propuesta estrella la creación de un Banco Público de Agua, una herramienta diseñada para asegurar que todos los agricultores y agricultoras, sin exclusiones, tengan acceso al recurso necesario para garantizar la viabilidad de sus cosechas.

Por su parte, Toni Valero ha recordado que el sector primario es estratégico no solo por la economía, sino por su capacidad para arraigar población al territorio y preservar el medio natural. Sin embargo, ha alertado de que la agricultura profesional está amenazada por el “acaparamiento de tierras y agua por parte de los fondos de inversión” y por la asfixia económica que imponen las multinacionales con precios por debajo de los costes de producción.

Valero ha reafirmado el compromiso de Por Andalucía con la soberanía alimentaria, anunciando que harán cumplir con rigor la Ley de Cadena Alimentaria en Andalucía y pondrán en marcha un Banco Público de Tierras para facilitar el relevo generacional. Además, ha propuesto un programa de seguridad social alimentaria para que alimentos ecológicos de proximidad lleguen a precios asequibles a las familias trabajadoras, asegurando siempre precios justos para los productores.

En la reunión también ha participado el secretario provincial de COAG Almería, Andrés Góngora, quien ha trasladado a los candidatos la preocupación del sector por la enorme volatilidad de los mercados y la incertidumbre en los precios percibidos por los agricultores. Góngora ha insistido en la necesidad de que Almería sea incluida de forma prioritaria en los planes de ayuda autonómicos y nacionales, reclamando medidas que se centren específicamente en el agricultor y ganadero profesional, que es quien sostiene el tejido social de la provincia.

Con este encuentro, Por Andalucía se reafirma como la «candidatura de la gente del campo», comprometida con un modelo de gobierno que proteja a quienes producen alimentos frente a quienes ven en el campo una oportunidad de negocio especulativo