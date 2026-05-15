Inaugurados los cursos formativos en el Área de Salud UGR-Mojácar

Son un espacio donde se acerca el conocimiento universitario a la sociedad y al ámbito profesional, fomentando el aprendizaje continuo y el intercambio de experiencias

La inauguración de una de las semanas de cursos de formación en el ámbito de la salud y la educación en el Área de Salud UGR-Mojácar supone el inicio de las formaciones, coordinadas por la Facultad de Ciencias de la Salud y certificadas por el Vicerrectorado de Posgrado y Formación Permanente de la UGR.

Son un espacio donde se acerca el conocimiento universitario a la sociedad y al ámbito profesional, fomentando el aprendizaje continuo y el intercambio de experiencias. Durante cinco semanas, estudiantes de toda España, tanto de grados de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, como de distintos ciclos de formación profesional vinculados a la salud y la educación, reciben formación especializada y disfrutan de prácticas y experiencias con profesionales y profesorado de la Universidad de Granada, abordando nuevas metodologías relacionadas con cuidados de la salud y paliativos, emergencias sanitarias, mediación comunicativa, documentación y administración sanitaria, dietética y nutrición, laboratorio clínico, prótesis e higiene dental, imagen para diagnóstico, atención a la dependencia, anatomía patológica, integración social y educación infantil, entre otros.

Además, el formato de los programas permite disfrutar durante varios días de un contacto directo entre estudiantes y profesores, y de una convivencia muy beneficiosa en un entorno privilegiado de naturaleza, en el complejo Pueblo Indalo de Mojácar (Almería).

La inauguración de estos cursos ha sido presidida por Ana M. García Campaña, vicerrectora de Posgrado y Formación Permanente, junto a Isabel María Lario de la Flor, coordinadora del Área Salud UGR Mojácar, José Manuel Martínez Linares, director académico y profesor del Departamento de Enfermería, y Marina Martínez, directora científica del curso.

Han asistido al acto la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Encarnación Aguilar; el secretario Manuel Ramos Martín, el gerente de la Universidad de Granada, Miguel Ángel Guardia, y el director de Formación y Gestión, Francisco Montoro Ríos.

La actividad del Área en este curso se cerrará con el I Encuentro Nacional de Pacientes, Familiares y Asociaciones de Fibromialgia, que se celebrará del 5 al 8 de Junio.