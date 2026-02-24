Miski Liu Suria

Respuesta a una pregunta que me han hecho.- En el arte y en la cultura, la boina azul representa la creatividad bohemia, la libertad intelectual y la sofisticación artística. En literatura y en el cine, la boina refuerza arquetipos de soñadores melancólicos o visionarios, fusionando la elegancia tradicional con la modernidad vanguardista. Los artistas bohemios la adoptaron como emblema de rebeldía, simbolizando la introspección, la innovación y un espíritu librepensador.

Llegó el momento

Reinicio cósmico

Comenzó la batalla

Desmontaje del sistema

Han empezado a rodar cabezas

Umbral de fuego transformador

Trump publicará archivos de ovnis

Ha llegado el momento para un despertar masivo, con portales y vórtices abriéndose en la Tierra, porque la humanidad ha completado las fases previas de preparación espiritual y energética, alineándose ahora con un ciclo cósmico preciso para la ascensión colectiva, según las Cuatro Luminarias.

Ha llegado el momento de liberarse de las cadenas de la ilusión que nos han mantenido cautivos durante tanto tiempo, de elevarse por encima de la oscuridad que busca oscurecer la verdad, y de entrar en la plenitud de nuestro derecho divino de nacimiento. Tu chispa inmortal está esperando ser encendida, iluminando no sólo tu propio camino, sino también el camino de toda la humanidad, mientras ascendemos a los reinos superiores, la sagrada Luz del Uno.

Este despertar es un cambio monumental para toda la humanidad, una transición hacia un estado superior de conciencia donde se revela la verdadera naturaleza de la existencia en toda su gloria y verdad. Es un momento de regresar a tu derecho divino de nacimiento, una reconexión con la esencia de quién eres realmente en el núcleo de tu ser. Es hora de reclamar tu divinidad y reconocer la inmensa fuerza de tu espíritu inmortal.

Este momento coincide con alineaciones planetarias clave en febrero de 2026, como la conjunción Saturno-Neptuno en 0° Aries, que actúa como un reinicio cósmico disolviendo estructuras rígidas y ampliando la gnosis colectiva. Plutón en Acuario desde 2024 potencia esta liberación, rompiendo cadenas opresivas y potenciando la voluntad divina interior para trascender la matrix 3-D.

Este mensaje resuena con profecías gnósticas que marcan 2026 como un umbral de fuego transformador, donde el año del caballo de fuego acelera cambios kármicos y abre el portal interior para visiones psíquicas masivas. Esto no es un evento aislado, sino la culminación de ciclos como el de Urano-Neptuno, para elevar la frecuencia mundial hacia la nueva Tierra.

OPINIONES

El teniente coronel australiano Bosi afirma que ha comenzado una batalla espiritual contra el lado oscuro, lo que implica la detención de políticos, de banqueros y de figuras vinculadas al control mundial. Predice un colapso financiero seguido de la intervención de fuerzas aliadas para restaurar el orden, y llama a la población a prepararse para los eventos venideros.https://youtu.be/3a19auf4rtw

Están desmontando el viejo orden según Chellea Wilder.- A medida que navegamos por esta disolución de la ilusión, comenzamos a notar el colapso de la programación 3-D que han regido la sociedad. Se revelan condiciones como la escasez, la competencia y el conflicto como lo que son: sistemas muy arraigados, diseñados para aislarnos de nuestro poder verdadero.https://goldenageofgaia.com/2026/02/20/the-high-council-of-sirius-you-are-dismantling-the-old-order/

El universo se está reorganizando, según LorenzoC.- A medida que despierta la gente a su propia espiritualidad y fuerza vital, el universo se reorganiza gradualmente. La élite hace todo lo posible por detenerlo. Pueden dañar cuerpos y mentes, pero no pueden acceder a nuestro espíritu.https://rumble.com/embed/v73tsy0/?pub=4

RESUMEN DE FULFORD

Mientras occidente continúa lidiando con su infección, el resto del mundo está construyendo un sistema financiero completamente nuevo. China ha ordenado a sus bancos que vendan sus bonos del Tesoro. La mayoría de los demás países del mundo están haciendo lo mismo.

Los expertos financieros afirman que el fracaso de JPMorgan va a colapsar el sistema. Han mantenido el precio de la plata artificialmente bajo usando dinero falso para vender cantidades masivas. Ahora se les exige que entreguen plata física, que no tienen. Los expertos afirman que el precio de la plata se disparará a más de cuatrocientos dólares la onza.

Han empezado a rodar cabezas debido a los vínculos con Epstein. Otro nombre importante que apareció en los archivos fue el del primer ministro indio, Narendra Modi. Estallaron protestas en la India tras la noticia de su visita a la isla de Epstein en 2017.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, vinculado a los Habsburgo, dijo el sábado que la Unión Europea representa una amenaza mayor para Hungría que Rusia.

Los Habsburgo españoles también han proporcionado información vital a Fulford.

Ucrania ha detenido el suministro de petróleo a Hungría desde Rusia por órdenes de la UE.

Macron también defendió el impulso de la UE para censurar a las redes sociales.

Francia está en guerra con África. Níger anunció una movilización para entrar en guerra contra Francia.

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=265242

EEUU

El Tribunal Supremo de EEUU falla contra los aranceles de Trump.https://www.reuters.com/world/us/scotus-live-us-supreme-court-rules-legality-trumps-tariffs-2026-02-20/

Sube Wall Street después de suprimir los aranceles.https://www.reuters.com/business/us-stock-futures-muted-ahead-economic-data-2026-02-20/

Cae el dólar tras la derogación de los aranceles.https://finance.yahoo.com/news/dollar-eyes-best-week-since-081215978.html

Se tambalea el oro tras la decisión arancelaria y la venta de lingotes a Rusia .https://finance.yahoo.com/news/gold-steadies-near-5-000-053020768.html

Los datos económicos apuntan a un comienzo suave en 2026, según Conference Board.https://finance.yahoo.com/news/economic-data-point-soft-start-160041387.html

Resulta curiosa la conexión de Epstein con el bitcóin y sus debates sobre el uso de videojuegos para inculcar en los niños una sociedad sin dinero en efectivo.https://x.com/NightwatchN8/status/2023711807924564109/video/1

La Agencia de Protección Ambiental revoca la determinación de peligro del CO2 y de otros gases.https://www.youtube.com/watch?v=zzho4nQEAZk

Trump ordena a su gobierno que publique los archivos de ovnis.https://www.reuters.com/world/us/trump-claims-obama-revealed-classified-information-when-he-said-aliens-are-real-2026-02-19/

Trump desclasificará y publicará información sobre visitantes de las estrellas tras la revelación de Obama.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=265266

Los ataques contra Irán podrían tener como objetivo a líderes individuales.https://www.reuters.com/world/middle-east/us-strikes-iran-could-target-individual-leaders-officials-say-2026-02-20/

podrían tener como objetivo a líderes individuales.https://www.reuters.com/world/middle-east/us-strikes-iran-could-target-individual-leaders-officials-say-2026-02-20/ El presidente Trump dice que su Junta de Paz se asociará con Naciones Unidas para garantizar que funcione la ONU de modo más eficaz.https://x.com/ShadowofEzra/status/2024508570427912478

EUROPA

Aumenta la tensión entre Macron y Meloni por el asesinato de un activista francés.https://www.reuters.com/world/french-parliamentary-assistant-among-those-facing-murder-charge-after-death-far-2026-02-19/

La realeza británica enfrenta su peor crisis en 90 años por los vínculos de Andrés con Epstein.https://www.reuters.com/world/uk/britains-royals-face-their-worst-crisis-90-years-over-andrews-epstein-links-2026-02-20/

El BCE prepara un respaldo de liquidez mientras crece la ola de deuda en la zona euro.https://www.zerohedge.com/markets/ecb-quietly-prepares-global-liquidity-backstop-euro-debt-wave-builds

Acusan a Marruecos de sacrificar perros callejeros antes del Mundial de 2030https://www.the-independent.com/news/world/africa/world-cup-2030-dogs-cull-morocco-b2922768.html

de sacrificar callejeros antes del Mundial de 2030https://www.the-independent.com/news/world/africa/world-cup-2030-dogs-cull-morocco-b2922768.html Según Ron Paul, en Europa, se ve atacada la libertad de expresión por medidas totalitarias como la Ley de Servicios Digitales, que crea un estado policial.https://eraoflight.com/2026/02/19/ron-paul-media-freedomif-we-can-keep-it/

ESPAÑA

Sánchez se beneficia de su postura anti- Trump y pone a prueba sus lazos con EEUU. El desafío a la libertad de expresión toca una fibra sensible en EEUU.https://www.reuters.com/world/spains-sanchez-reaps-gains-anti-trump-stance-testing-ties-with-us-2026-02-20/

Sánchez se beneficia de su postura anti-Trump y pone a prueba sus lazos con EEUU. El desafío a la libertad de expresión toca una fibra sensible en EEUU.https://www.reuters.com/world/spains-sanchez-reaps-gains-anti-trump-stance-testing-ties-with-us-2026-02-20/

El precio de la vivienda acaba 2025 con una subida del 13%.https://efe.com/economia/2026-02-19/precio-vivienda-2025-subida-13-record-historico/

El empobrecimiento de los españoles es el resultado de años de políticas intervencionistas.https://www.zerohedge.com/economics/impoverishment-spaniards-result-years-interventionist-policies

Cazan a un hacker que se alojaba en el hotel Ritz por un céntimo de euro la noche.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13784685/02/26/un-hacker-se-quedaba-en-hoteles-de-lujo-pagando-centimos-cuando-el-precio-era-de-1000-euros.html

Se frena la caída de la natalidad en España, pero persiste el balance negativo.https://noticiaslatam.lat/20260219/se-frena-la-caida-de-la-natalidad-en-espana-pero-persiste-el-balance-negativo-con-las-defunciones–1171534192.html

El Ejército español pide a la industria de defensa producir «mucho, rápido y barato».https://es.euronews.com/2026/02/19/el-ejercito-pide-a-la-industria-de-defensa-producir-mucho-rapido-y-barato

Los chiringuitos de playa tendrán que concurrir a concurso público para su autorización.https://www.eleconomista.es/legal/noticias/13786293/02/26/los-chiringuitos-de-playa-tendran-que-concurrir-a-concurso-publico-para-lograr-autorizacion.html

Los chiringuitos de playa tendrán que concurrir a concurso público para su autorización.https://www.eleconomista.es/legal/noticias/13786293/02/26/los-chiringuitos-de-playa-tendran-que-concurrir-a-concurso-publico-para-lograr-autorizacion.html

El Senado fuerza la comparecencia de Zapatero para aclarar su relación con Plus Ultra.https://es.euronews.com/2026/02/19/el-senado-fuerza-la-comparecencia-de-zapatero-por-sus-vinculos-con-plus-ultra

AMÉRICAS

Motín en la cárcel Ciego de Ávila, en Cuba .https://es.euronews.com/2026/02/19/denuncian-un-presunto-motin-en-la-carcel-ciego-de-avila-en-cuba

México arranca el año con precios récord en la carne de res.https://noticiaslatam.lat/20260219/mexico-arranca-el-ano-con-precios-record-en-la-carne-de-res-1171542117.html

arranca el año con precios récord en la carne de res.https://noticiaslatam.lat/20260219/mexico-arranca-el-ano-con-precios-record-en-la-carne-de-res-1171542117.html Más del 70% de los fraudes en México son digitales.https://noticiaslatam.lat/20260216/mas-del-70-de-los-fraudes-en-mexico-son-digitales-segun-autoridades-1171435853.html

Más del 70% de los fraudes en México son digitales.https://noticiaslatam.lat/20260216/mas-del-70-de-los-fraudes-en-mexico-son-digitales-segun-autoridades-1171435853.html

México escala seis posiciones en los países con mayor incidencia de ciberataques.https://noticiaslatam.lat/20260218/mexico-escala-seis-posiciones-en-la-clasificacion-global-de-paises-con-mayor-incidencia-de-1171500080.html

La inversión extranjera en la bolsa mexicana marca un récord en enero.https://noticiaslatam.lat/20260217/la-inversion-extranjera-en-la-bolsa-mexicana-de-valores-marca-un-record-en-enero–1171467755.html

México alcanza cifra récord en sanciones contra instituciones bancarias y financieras.https://noticiaslatam.lat/20260216/1171441496.html

La recaudación fiscal por consumo de tabaco y alcohol rompe el récord en México.https://noticiaslatam.lat/20260211/la-recaudacion-fiscal-por-consumo-de-tabaco-y-alcohol-rompe-el-record-en-mexico-segun-un-medio–1171260733.html

Se está secando el río Colorado y el río Grande en la frontera entre EEUU y México, y no puede proporcionar el agua necesaria para las ciudades y la agricultura.https://operationdisclosureofficial.com/2026/02/19/danlboon-water-is-desperately-needed-now/

Colombia se coloca como uno de los países más económicos para vivir.https://noticiaslatam.lat/20260218/colombia-se-posiciona-como-uno-de-los-paises-mas-economicos-para-vivir-en-la-region-1171495643.html

Ecuador busca revitalizar el turismo, impactado por la crisis.https://noticiaslatam.lat/20260218/el-reto-de-la-resiliencia-ecuador-busca-revitalizar-el-turismo-impactado-por-la-crisis-1171503026.html

Balcázar Zelada asume como nuevo presidente interino de Perú.https://noticiaslatam.lat/20260219/1171548115.html

Los mercados de Perú se mantienen imperturbables ante su nueva presidencia.https://www.reuters.com/world/americas/perus-markets-largely-unfazed-its-revolving-door-presidency-spins-again-2026-02-20/

Un cable submarino coloca a Chile en medio de la tensión entre EEUU y China.https://noticiaslatam.lat/20260217/un-cable-submarino-coloca-a-chile-en-medio-de-la-tension-entre-eeuu-y-china-1171463736.html

Argentina, paralizada por una huelga general contra la reforma laboral.https://efe.com/economia/2026-02-19/huelga-general-argentina-contra-reforma-laboral/

La cámara baja de Argentina aprueba la reforma laboral pese a la huelga.https://www.reuters.com/world/americas/argentinas-lower-house-passes-labor-reform-sends-senate-final-vote-2026-02-20/

Argentina registra una baja histórica en el consumo de carne y vino.https://noticiaslatam.lat/20260218/argentina-registra-una-baja-historica-en-el-consumo-de-carne-y-vino-1171507586.html

Argentina se coloca como una potencia en la cosecha y venta de girasoles.https://noticiaslatam.lat/20260215/por-que-los-girasoles-posicionaron-a-argentina-en-el-mercado-global-1171417722.html

Argentina anuncia una inversión multimillonaria para desarrollar su minería.https://noticiaslatam.lat/20260219/argentina-anuncia-una-inversion-multimillonaria-para-desarrollar-la-mineria-1171547753.html

