febrero 24, 2026

Miski Liu Suria

Respuesta a una pregunta que me han hecho.- En el arte y en la cultura, la boina azul representa la creatividad bohemia, la libertad intelectual y la sofisticación artística. En literatura y en el cine, la boina refuerza arquetipos de soñadores melancólicos o visionarios, fusionando la elegancia tradicional con la modernidad vanguardista. Los artistas bohemios la adoptaron como emblema de rebeldía, simbolizando la introspección, la innovación y un espíritu librepensador.

Llegó el momento

  • Reinicio cósmico
  • Comenzó la batalla
  • Desmontaje del sistema
  • Han empezado a rodar cabezas
  • Umbral de fuego transformador
  • Trump publicará archivos de ovnis

Ha llegado el momento para un despertar masivo, con portales y vórtices abriéndose en la Tierra, porque la humanidad ha completado las fases previas de preparación espiritual y energética, alineándose ahora con un ciclo cósmico preciso para la ascensión colectiva, según las Cuatro Luminarias.

Ha llegado el momento de liberarse de las cadenas de la ilusión que nos han mantenido cautivos durante tanto tiempo, de elevarse por encima de la oscuridad que busca oscurecer la verdad, y de entrar en la plenitud de nuestro derecho divino de nacimiento. Tu chispa inmortal está esperando ser encendida, iluminando no sólo tu propio camino, sino también el camino de toda la humanidad, mientras ascendemos a los reinos superiores, la sagrada Luz del Uno.

Este despertar es un cambio monumental para toda la humanidad, una transición hacia un estado superior de conciencia donde se revela la verdadera naturaleza de la existencia en toda su gloria y verdad. Es un momento de regresar a tu derecho divino de nacimiento, una reconexión con la esencia de quién eres realmente en el núcleo de tu ser. Es hora de reclamar tu divinidad y reconocer la inmensa fuerza de tu espíritu inmortal.

Este momento coincide con alineaciones planetarias clave en febrero de 2026, como la conjunción Saturno-Neptuno en 0° Aries, que actúa como un reinicio cósmico disolviendo estructuras rígidas y ampliando la gnosis colectiva. Plutón en Acuario desde 2024 potencia esta liberación, rompiendo cadenas opresivas y potenciando la voluntad divina interior para trascender la matrix 3-D.

Este mensaje resuena con profecías gnósticas que marcan 2026 como un umbral de fuego transformador, donde el año del caballo de fuego acelera cambios kármicos y abre el portal interior para visiones psíquicas masivas. Esto no es un evento aislado, sino la culminación de ciclos como el de Urano-Neptuno, para elevar la frecuencia mundial hacia la nueva Tierra.

The Four Luminaries (New Connection): The Time Has Come

OPINIONES

  • El teniente coronel australiano Bosi afirma que ha comenzado una batalla espiritual contra el lado oscuro, lo que implica la detención de políticos, de banqueros y de figuras vinculadas al control mundial. Predice un colapso financiero seguido de la intervención de fuerzas aliadas para restaurar el orden, y llama a la población a prepararse para los eventos venideros.https://youtu.be/3a19auf4rtw
  • Están desmontando el viejo orden según Chellea Wilder.- A medida que navegamos por esta disolución de la ilusión, comenzamos a notar el colapso de la programación 3-D que han regido la sociedad. Se revelan condiciones como la escasez, la competencia y el conflicto como lo que son: sistemas muy arraigados, diseñados para aislarnos de nuestro poder verdadero.https://goldenageofgaia.com/2026/02/20/the-high-council-of-sirius-you-are-dismantling-the-old-order/
  • El universo se está reorganizando, según LorenzoC.- A medida que despierta la gente a su propia espiritualidad y fuerza vital, el universo se reorganiza gradualmente. La élite hace todo lo posible por detenerlo. Pueden dañar cuerpos y mentes, pero no pueden acceder a nuestro espíritu.https://rumble.com/embed/v73tsy0/?pub=4

RESUMEN DE FULFORD

Mientras occidente continúa lidiando con su infección, el resto del mundo está construyendo un sistema financiero completamente nuevo. China ha ordenado a sus bancos que vendan sus bonos del Tesoro. La mayoría de los demás países del mundo están haciendo lo mismo.

Los expertos financieros afirman que el fracaso de JPMorgan va a colapsar el sistema. Han mantenido el precio de la plata artificialmente bajo usando dinero falso para vender cantidades masivas. Ahora se les exige que entreguen plata física, que no tienen. Los expertos afirman que el precio de la plata se disparará a más de cuatrocientos dólares la onza.

Han empezado a rodar cabezas debido a los vínculos con Epstein. Otro nombre importante que apareció en los archivos fue el del primer ministro indio, Narendra Modi. Estallaron protestas en la India tras la noticia de su visita a la isla de Epstein en 2017.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, vinculado a los Habsburgo, dijo el sábado que la Unión Europea representa una amenaza mayor para Hungría que Rusia.

Los Habsburgo españoles también han proporcionado información vital a Fulford.

Ucrania ha detenido el suministro de petróleo a Hungría desde Rusia por órdenes de la UE.

Macron también defendió el impulso de la UE para censurar a las redes sociales.

Francia está en guerra con ÁfricaNíger anunció una movilización para entrar en guerra contra Francia.

EEUU

EUROPA

ESPAÑA

AMÉRICAS

