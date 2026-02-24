El PSOE pide un plan urgente para proteger el turismo del centro ante los retrasos del Paseo y el cierre de los Refugios

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Aguilar, ha advertido hoy de la grave afectación que las obras del Paseo y sus retrasos están teniendo sobre el sector turístico, especialmente en el centro de la ciudad, y ha reclamado al equipo de Gobierno “medidas inmediatas para que colectivos como los guías turísticos no sigan perdiendo oportunidades y empleo ni Almería reputación como destino”.

“Almería no puede permitirse que su principal escaparate, el Paseo, sea durante meses una imagen de obras sin fin, y que además tengamos cerrada una de las grandes joyas turísticas de la ciudad, los Refugios de la Guerra Civil, que son el sustento diario de muchas familias que viven del turismo”, ha señalado.

La edil socialista ha lamentado que, “mientras se habla —y con razón— del impacto de las obras del Paseo en el comercio y la hostelería, se está ignorando el golpe al turismo y, especialmente, a los guías”. En este sentido, ha trasladado la queja de profesionales del sector que alertan de un año de cierre de los Refugios, de la dificultad de enseñar el centro en estas condiciones y de que “muchos se han quedado sin su principal recurso de trabajo, sin ayudas ni alternativas, mientras siguen atendiendo gratuitamente a quienes piden información de la ciudad”.

Carmen Aguilar ha reclamado al equipo de Gobierno un paquete de medidas serias y ejecutables destinadas a este colectivo: en primer lugar, un calendario público y realista de las obras del Paseo y de la rehabilitación de los Refugios y, en segundo lugar, un plan de apoyo para profesionales directamente afectados (guías turísticos, empresas de visitas y servicios vinculados).

Mantenimiento

Por otro lado, Aguilar ha recordado que en marzo de 2024 el PSOE ya alertó del “estado deplorable” de mantenimiento de los Refugios: el ascensor averiado con frecuencia, el sistema técnico del simulacro roto, sin aire acondicionado y con zonas invadidas por raíces de árboles, hasta el punto de que “se llegaron a suprimir partes del recorrido por el pésimo mantenimiento”.

A esto se sumaba que la mayoría de las luces estaban rotas, numerosas manchas de humedad en las paredes, las salidas de emergencia bloqueadas, interfonos que no funcionaban entre pasillos y recepción y cámaras de seguridad fuera de servicio. Así estaban los Refugios en marzo de 2024 mientras el concejal del equipo de Gobierno del PP respondía “que el mantenimiento era óptimo y que se limpiaba regularmente”.

Un año después, rememora Carmen Aguilar, un incendio en el cuadro eléctrico del bar de la superficie puso de manifiesto lo que desde el PSOE se venía advirtiendo: que había un problema real y que hacía falta una inversión. “El tiempo ha dado la razón al PSOE ya que, ahora sí, el Ayuntamiento ha previsto destinar 400.000 euros a la mejora integral de los Refugios”, desvela, si bien advierte de que “las obras aún no se han adjudicado”. “Lo más preocupante es que se pudo actuar antes. Lo advertimos, se negó y ahora vamos tarde”, lamenta.

“Almería merece un Ayuntamiento que gestione con previsión y transparencia. Y merece cuidar lo que somos: una ciudad con historia, con cultura y con un turismo que puede crecer, pero no a base de improvisación”.