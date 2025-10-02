Renovado el convenio para la continuidad de la Universidad de Mayores en Roquetas

La Universidad de Almería y el ayuntamiento roquetero reafirman su compromiso, y van 26 años, con este programa que da la oportunidad a las personas mayores de 55 años de ampliar su formación y acceder al conocimiento, promoviendo el envejecimiento activo

La Universidad de Almería y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar han formalizado la renovación de su convenio de colaboración para la continuidad del programa de la Universidad de Mayores. Una colaboración que se remonta al inicio de este programa, que siempre ha contado con el apoyo de este municipio.

El acuerdo firmado este jueves garantiza la financiación y el desarrollo de la oferta formativa dirigida a la población de más de 55 años del municipio. La renovación se ha oficializado con la firma del convenio por parte del rector de la Universidad de Almería, José J, Céspedes y el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat.

Roquetas de Mar ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del programa de la Universidad de Mayores, siendo sede pionera. Su aportación económica anual, una subvención que asciende a 35.000 euros, y su implicación han sido clave para acercar el conocimiento y el desarrollo social a las personas mayores, no solo de este municipio sino también contribuyendo al éxito del programa a nivel provincial.

El rector, José J. Céspedes, ha agradecido al Ayuntamiento y a su alcalde la colaboración que mantienen desde hace más de dos décadas tanto con la Universidad de Mayores como con otras cuestiones. “Es un programa muy bonito, y prioritario para la UAL, al que dedicamos una especial atención, y que cada año aumenta el número de matriculados. Hay un concepto que se maneja mucho últimamente y es la formación a lo largo de toda la vida que viene a sustituir a la formación continua. Es un concepto bonito porque habla del interés que tienen las personas, independientemente de la edad que tengan, por adquirir conocimientos y participar de la vida universitaria. Este programa ofrece la oportunidad, a quienes no han podido estudiar antes, de incorporarse a la universidad, al ambiente universitario, relacionarse con otras personas”.

Céspedes también ha explicado que la UAL está muy involucrada con este programa, “ya que son muchos los profesores universitarios que colaboran en él ayudando a los estudiantes a despertar vocaciones científicas y académicas que hasta ahora, por diferentes circunstancias, no han podido desarrollar”.

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado el estrecho vínculo que el Ayuntamiento mantiene con la Universidad de Almería desde hace más de 20 años con distintos programas e iniciativas como la Universidad de Mayores o los Cursos de Verano, entre otros, que año tras año se han consolidado gracias a la colaboración de ambas instituciones. «Un año más firmamos este convenio que posibilita que nuestros mayores puedan tener la oportunidad de formar parte de la gran familia de la Universidad de Mayores que afrontará el próximo curso su 26 edición y que supone una gran oportunidad para que las personas mayores de 55 años puedan aprender y adquirir conocimientos a los que, en su día y por diferentes motivos, no pudieron acceder». Por último, el alcalde ha agradecido al rector su disposición para seguir trabajando de la mano para que la universidad esté presente en toda la provincia y pueda llegar a toda la sociedad.

La subvención se destinará a los gastos íntegros de personal (docentes y profesionales docentes externos a la UAL de las materias y talleres, personal técnico de apoyo y becarios), incluyendo las cuotas de Seguridad Social. Así como a gastos corrientes como dietas, gastos de viajes, desplazamientos o publicidad y edición de publicaciones de contenido asociado al programa, planificación y realización de actividades científico-culturales, prácticas de las materias y talleres; jornadas y encuentros relacionados con el programa de la Universidad de Mayores, entre otros.

La Universidad de Mayores ofrece a las personas mayores de 55 años la oportunidad de ampliar su formación y acceder al conocimiento, promoviendo de este modo el envejecimiento activo y la participación social de los mayores de Roquetas de Mar. El programa también cuenta con una sede en Almería y otra en El Ejido, que se estrena en estas labores.

Este curso se ofertan 175 plazas de nuevo ingreso. En la sede de Almería se ofertan 100 plazas para primer curso, en Roquetas, 40 y en El Ejido, un total de 35.