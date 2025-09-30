Rocío Díaz presenta “una herramienta fundamental para dar respuesta a la escasez de vivienda” e impulsar la colaboración público-privada

La Junta publica su bolsa de suelo con capacidad para la construcción de 40.937 viviendas protegidas

La Junta de Andalucía ha publicado la bolsa de suelo para vivienda asequible, que cuenta con parcelas para la construcción de 40.937 viviendas protegidas. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha presentado hoy esta bolsa de suelo que será “herramienta fundamental para dar respuesta a la escasez de vivienda” e “impulsar la colaboración público-privada, esencial si queremos actuar con agilidad y eficacia”.

“Sabíamos que el suelo existía y únicamente faltaba visibilizarlo, ordenarlo y ponerlo a disposición con criterios claros y transparencia”, ha manifestado la consejera en su intervención en una jornada de presentación de la bolsa en la que han asistido y también participado promotores, colegios profesionales y agentes sociales y económicos.

Rocío Díaz ha indicado que lo esencial de esta bolsa de suelo para vivienda asequible es que “detrás de cada parcela, hay una posibilidad real de hogar”. Asimismo, ha destacado que “no solo es el resultado de meses de trabajo técnico; sino el punto de partida para cambiar, de forma real, el acceso a una vivienda en Andalucía”.

La bolsa de suelo es una de las medidas puestas en marcha dentro del Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado por la Junta de Andalucía en febrero y ha contado con la colaboración de los 13 municipios de más de 100.000 habitantes (Algeciras, Almería, Cádiz, Córdoba, Dos Hermanas, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga, Marbella, Roquetas de Mar y Sevilla). Este inventario, que se puede consultar desde hoy mismo en la web de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda (https://lajunta.es/5yb7f), dispone de 659 parcelas con capacidad para 40.937 viviendas protegidas y una superficie de casi un millón y medio de metros cuadrados (1.482.074).

Estas parcelas se pueden identificar de manera fácil e intuitiva en la web ideada por técnicos de la Consejería y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) a través de un mapa con leyendas en cada suelo. Así, se distinguen las parcelas de uso residencial, con capacidad para más de 32.800 viviendas, que ha contado con un incremento del número de viviendas del 15,07%.

También hay recopiladas parcelas para 6.796 viviendas en suelos dotacionales y otras para 1.319 en suelos terciarios. Unos suelos que, gracias al Decreto-ley de medidas urgentes, se podrán utilizar también para vivienda protegida.

Por municipios, se han localizado parcelas para 1.558 viviendas en Almería, 1.065 en Roquetas de Mar, 252 en Cádiz, 486 en Algeciras, 1.888 en Jerez de la Frontera, 4.225 en Córdoba; 6.314 en Granada, 1.633 en Huelva, 569 en Jaén, 8511 en Málaga, 172 en Marbella, 7.469 en Sevilla y 6.805 en Dos Hermanas.

Rocío Díaz ha vuelto a agradecer “la colaboración y el diálogo” de todos los agentes y colectivos vinculados al sector de la vivienda por “trabajar juntos en este reto”. “Vuestra participación, vuestras aportaciones y vuestra implicación están siendo clave para dar una respuesta seria y efectiva en Andalucía a una de las primeras y más graves preocupaciones sociales”, ha añadido, recordando las reuniones mantenidas tanto para la aprobación del Decreto-ley aprobado en febrero, como en la tramitación del proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía que ya se está tramitando en el Parlamento.

Igualmente, ha defendido que la Junta de Andalucía “actúa para impulsar y garantizar más viviendas a precio asequible, con más suelo, más ayudas a promociones y más oportunidades a las familias andaluzas”.

La bolsa de suelo para vivienda protegida se ha presentado en una jornada que ha contado con la participación, además de la consejera, con el presidente de Fadeco, Ignacio Peinado; la decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla, Nuria Canivell; el gerente del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga, José María Cerezo; el gerente de Emvisesa, Manuel Morillo, y la presidenta del Colegio de Arquitectura Técnica de Sevilla, Helena Ruiz.

Además, han asistido el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet; el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez; la secretaria general de Vivienda, Alicia Martínez; la secretaria general Técnica, María del Rosario de Santiago; el director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana, José Andrés Moreno; y el director general de Vivienda y Regeneración Urbana, Juan Cristóbal Jurado, así como los delegados territoriales de Fomento de las provincias andaluzas.

DATOS POR PROVINCIAS

ALMERÍA

Almería: 1.558 viviendas (46 parcelas, 55.537 metros cuadrados)

Roquetas de Mar: 1.065 viviendas (19 parcelas y 51.290 metros cuadrados)

CÁDIZ

Cádiz: 252 viviendas (18 parcelas y 5.618 metros cuadrados)

Algeciras 486 (7 parcelas y 37.449 metros cuadrados)

Jerez de la Frontera: 1.888 viviendas (32 parcelas y 85.341 metros cuadrados)

CÓRDOBA

Córdoba: 4.225 viviendas (40 parcelas y 178.071 metros cuadrados)

GRANADA

Granada: 6.314 viviendas (88 parcelas y 255.958 metros cuadrados)

HUELVA

Huelva: 1.633 viviendas (29 parcelas y 87.159 metros cuadrados)

JAÉN

Jaén: 569 viviendas (162 parcelas y 23.109 metros cuadrados)

MÁLAGA

Málaga: 8.511 viviendas (125 parcelas y 327.851 metros cuadrados)

Marbella 172 viviendas (4 parcelas y 3.090 metros cuadrados)

SEVILLA

Sevilla: 7.469 viviendas (63 parcelas y 209.344 metros cuadrados)

Dos Hermanas 6.805 viviendas (26 parcelas y 162.257 metros cuadrados).