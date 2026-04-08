Rodrigo Alonso volverá a encabezar la lista de VOX en Almería para las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17-M

Alonso (1980), actual portavoz adjunto de VOX en el Parlamento de Andalucía y portavoz nacional de Trabajo y Campo de VOX, es natural de Antas. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Le acompañarán en los puestos de salida Clotilde Salvador y Juan José Bosquet

VOX Almería anunciado la candidatura con la que concurrirá a las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 17 de mayo. La formación que preside Santiago Abascal ha dado a conocer que, en la provincia de Almería, Rodrigo Alonso volverá a encabezar la lista al Parlamento de Andalucía.

Alonso (1980) es natural de Antas (Almería), donde vive actualmente con su familia. Es diputado en el Parlamento de Andalucía por Almería desde las elecciones de diciembre de 2018, portavoz adjunto de VOX en el Parlamento de Andalucía y portavoz nacional de Trabajo y Campo. Además, es autónomo y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada, además de contar con un curso de Asesoría Fiscal y Tributación. Actualmente está cursando un Ciclo Formativo de Grado Superior de Paisajismo y Medio Rural en la Escuela Agraria de Vícar.

La número dos será Clotilde Salvador, de 51 años, natural de Almería capital. Es diplomada en Ciencias Económicas y Empresariales especializada en Comercialización por la Universidad de Almería con un máster en Comunicación Política y Empresarial por la Universidad de Málaga.

Juan José Bosquet será el número tres, natural de El Ejido, 41 años. Cuenta con estudios en Hostelería y es actual diputado en el Parlamento de Andalucía, concejal de VOX en el Ayuntamiento de El Ejido y presidente provincial de VOX Almería.

La número cuatro será María Ester Tejada Pomares, de 50 años, reside en El Parador de las Hortichuelas (Roquetas de Mar). Cuenta con los títulos de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y Técnico Especialista de Laboratorio. Actualmente se encuentra cursando el tercer curso de Fisioterapia en la Universidad de Almería. Además, desempeña su labor profesional como auxiliar de Enfermería en el Hospital Universitario de Poniente.

El quinto será Jaime Hernández Arroyo, de 37 años, vive en Aguadulce (Roquetas de Mar). Cuenta con un grado en Español: Lengua y Literaturas por la Universidad de Alicante, además de un máster de Formación del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas por la Universidad de Alicante. Actualmente desempeña su labor profesional como funcionario de la Administración Pública en la Delegación Territorial de Educación de Almería.

Tras la aprobación de las listas por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), VOX celebra, este jueves, el acto de presentación de candidatos, con la presencia del presidente del partido, Santiago Abascal.

Será en Málaga, donde la dirección de VOX ha convocado también a los miembros del CEN y del Comité de Acción Política, que se reunirán por la mañana acompañados por los portavoces nacionales y regionales de la formación. A las 12.00 se hará una foto de familia y a las 12.15 comenzará la reunión, que culminará con una declaración a medios del secretario general, Ignacio Garriga.

Ya por la tarde, a las 19.30, se celebrará el acto de precampaña en la Plaza de Mateo Luzón.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

-12.00 Reunión Comité Ejecutivo Nacional, Comité de Acción Política, Portavoces Nacionales y Portavoces Regionales.

Parador Málaga. Autovía Málaga-Algeciras (Salida Coín), s/n, 29004 – Málaga

-19.30 Acto presentación de candidatos de VOX en Andalucía, clausurado por Santiago Abascal.

Plaza de Mateo Luzón, Málaga.