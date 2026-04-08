Distrito Almería y Torrecárdenas fomentan hábitos saludables con una actividad en Bola Azul

La iniciativa promueve el uso de escaleras y refuerza la actividad física, la alimentación y el bienestar emocional

El Distrito Sanitario Almería y el Hospital Universitario Torrecárdenas han puesto en marcha una actividad conjunta en el Centro Periférico de Especialidades (CPE) Bola Azul para promover hábitos de vida saludables entre profesionales, pacientes y personas usuarias.

La intervención se enmarca en la estrategia ‘Escaleras es Salud’ y en el Programa de Promoción de la Salud en los Lugares de Trabajo (PSLT), y consiste en la instalación de vinilos adhesivos en los escalones de las escaleras principales del edificio. Estos elementos incorporan mensajes breves, visuales y de fácil comprensión que animan a priorizar el uso de las escaleras frente al ascensor, además de incluir recomendaciones sobre alimentación equilibrada y bienestar emocional.

Los contenidos se articulan en torno a tres ejes fundamentales. En el ámbito de la actividad física, destacan mensajes como “Cada escalón suma salud”; en alimentación saludable, propuestas como “5 al día de frutas y verduras”; y en bienestar emocional, indicaciones como “Pausa activa = mente clara”. Asimismo, se han incorporado elementos visuales en los accesos para facilitar la identificación de las escaleras desde la planta principal.

La evidencia científica señala que el uso habitual de escaleras contribuye a mejorar la salud cardiovascular, la capacidad funcional y la condición física general. Del mismo modo, distintas intervenciones basadas en señalización motivacional han demostrado su eficacia para incrementar el uso de escaleras en entornos laborales.

La actuación contempla la instalación de 24 vinilos antideslizantes, junto con señalética complementaria, y ha sido desarrollada con la coordinación de profesionales de educación para la salud del distrito sanitario, en colaboración con el personal de mantenimiento del centro.

El proyecto incluirá una fase de seguimiento que permitirá evaluar su impacto mediante la medición del uso de las escaleras antes y después de la intervención, así como la recogida de información sobre la percepción de las personas usuarias y el estado de conservación de los materiales.

Con iniciativas como esta, el Distrito Sanitario Almería y el Hospital Universitario Torrecárdenas refuerzan su compromiso con la promoción de la salud en el entorno laboral, fomentando entornos más saludables y facilitando la adopción de hábitos beneficiosos en la vida cotidiana.