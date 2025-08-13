Home / Empresa / RYANAIR OFRECERÁ 90 RUTAS A MÁLAGA DESDE SOLO 29.99€ POR LA FERIA

RYANAIR OFRECERÁ 90 RUTAS A MÁLAGA DESDE SOLO 29.99€ POR LA FERIA

agosto 13, 2025 5:15 pm

LA AEROLÍNEA LOW-COST DISPONE DE 11 RUTAS NACIONALES Y 79 INTERNACIONALES CON DESTINO A LA CIUDAD ANDALUZA

Ryanair, la aerolínea número uno en España y Europa, ofrecerá vuelos a Málaga durante el mes de agosto desde solo 29.99€, facilitando el acceso a la Feria de Málaga 2025, una de las celebraciones más emblemáticas de España.

La compañía operará un total de 90 rutas con destino al Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, de las cuales 11 son nacionales y 79 internacionales, reforzando así su compromiso con la conectividad accesible y el turismo cultural.

La Feria de Málaga 2025 se celebrará del 16 al 23 de agosto y volverá a ser uno de los grandes acontecimientos del verano andaluz. Este evento, que conmemora la incorporación de la ciudad a la Corona de Castilla en 1487, atrajo en su edición de 2024 a cerca de 900.000 visitantes, consolidando su papel como motor cultural y turístico en la región.

Durante esos días, Málaga se transforma en un espacio de celebración con dos escenarios diferenciados: el Centro Histórico, donde se concentra la actividad diurna con ambiente tradicional, y el Real del Cortijo de Torres, que acoge más de 200 espectáculos, casetas abiertas al público, atracciones y conciertos de artistas reconocidos.

La feria dejó en su última edición una ocupación hotelera del 92% y generó un impacto económico de aproximadamente 26 millones de euros, lo que supone un impulso directo para sectores clave como la hostelería, el comercio local y la conectividad aérea, posicionando a Málaga como un destino prioritario durante la temporada alta.

Con 790 rutas desde aeropuertos españoles, Ryanair sigue democratizando los viajes y facilitando escapadas económicas a destinos inolvidables. En este sentido, la aerolínea continúa impulsando un modelo de viaje ligero.

La política de equipaje de mano de Ryanair permite a cada pasajero llevar una «maleta gratis» en cabina, con espacio suficiente para ropa, artículos personales y dispositivos electrónicos, reduciendo tiempos de espera y evitando el estrés del equipaje facturado.
