Sacra Sánchez recuerda que el Ayuntamiento está personado como acusación particular en la causa contra la concesionaria del tanatorio

La portavoz del equipo de gobierno municipal destaca la “total colaboración” de la administración local con el juez instructor “para que se esclarezcan todos los hechos investigados”

La portavoz del equipo de gobierno y concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacra Sánchez, ha recordado que el Ayuntamiento de Almería está personado como acusación particular en la causa que investiga la Audiencia Provincial contra la empresa concesionaria del servicio de cementerios, tanatorio y crematorio.

En este sentido, ha destacado la “total colaboración” del Consistorio con la justicia “para que se esclarezcan todos los hechos investigados” y, si fuera necesario, “se depuren todas las responsabilidades”. “Todos los requerimientos que nos ha hecho el Juzgado hasta la fecha han sido atendidos”, ha apuntado la edil.

Igualmente, Sacra Sánchez ha lamentado “un nuevo intento del Partido Socialista “de confundir a la ciudadanía y difundir bulos”. “Afortunadamente, nosotros no somos como el Psoe y vamos a colaborar hasta el final con la Audiencia para que se esclarezca si ha habido alguna irregularidad en la prestación del servicio”, ha añadido.

Sánchez ha recordado, igualmente, que el Juzgado determinó el archivo de la causa tanto contra su persona como contra la alcaldesa al actuar inmediatamente una vez que se tuvieron conocimientos de los posibles hechos irregulares convocando una comisión de seguimiento y adoptando las medidas oportunas.

Así, en mayo de 2024 el Ayuntamiento de Almería incoó el correspondiente expediente sancionador que culminó con la sanción de más de 40.000 euros a la empresa adjudicataria al entender que había incurrido en un uso indebido de las instalaciones por emplearse para actividades distintas al objeto de la concesión a través de su personal en beneficio de la propia empresa.

La portavoz municipal ha concluido pidiendo al Partido socialista “que deje de crear confusión entre los vecinos de Almería, que ya tienen bastante con los escándalos a los que nos tiene acostumbrados a diario su presidente, con todo su entorno familiar y laboral imputados, y sin respetar las decisiones judiciales”. “Desde el Ayuntamiento, a través de los servicios jurídicos, vamos a colaborar para que se esclarezcan los hechos y vamos a defender los intereses de todos los almerienses”, ha finalizado.