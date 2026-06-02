SALE ADELANTE LA PETICIÓN A LA CONSEJERIA DE EDUCACIÓN DE LA URGENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL IES DE LAS CABAÑUELAS Y DEL MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE BUS CABAÑUELAS

LOLO ORTÍZ

El pleno municipal de hoy en Vícar ha llevado varios puntos a su debate; entre ellos estaba la petición a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional la construcción urgente de IES de las Cabañuelas.

Según el portavoz del grupo municipal del PP, José Manuel Manzano «La seguridad de los niños y niñas del municipio para nosotros es lo primero, junto con la tranquilidad de padres y madres que ven como sus hijas e hijos tienen que ir a los centros educativos del municipio en unas condiciones de escasa seguridad vial, con pasos de cebra mal señalizados, escasa iluminación, ausencia de señales luminosas en los pasos de peatones, etc., además, el incremento de la criminalidad, el más alto de la provincia, crea un estado de alarma entre los progenitores, por ello, no podemos hacer otra cosa que ponernos del ladode la comunidad educativa» En este sentido los populares han llevado una moción en la que se solicita al ayuntamiento la implantación de una línea de bus escolar propia o conveniada para que los niños y niñas puedan ir en condiciones de seguridad al IES de La Puebla, «una petición muy lógica debido a que existe una normativa que aprobó la Junta de Andalucía en la época socialista en la que establece unos requisitos para las líneas de bus escolar, en este caso, solicitamos a que las dos administraciones se pongan de acuerdo para que ni un solo niño o niña tenga que ir andando al IES de la Puebla».

Antonio Bonilla y su grupo socialista han votado en contra de la propuesta junto con los dos concejales de Vox, en palabras de Manzano «hoy hemos asistido a la realidad de esta forma de hacer política en Vícar, la falta de empatía con la comunidad educativa, la dejación de funciones o la negligencia en la toma de decisiones es palpable en cualquier área del ayuntamiento, y la forma de solucionarlo es darle una patada a la pelota para adelante rematar la faena con una fiesta» Así lo ha denunciado el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vícar en relación a cinco funcionarios públicos que han recurrido la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) recientemente aprobada y por primera vez en la historia municipal de Vícar, «No cuenten con nosotros para discriminar a nadie.

Estas cinco personas, trabajadores públicos del ayuntamiento, merecen la consideración de al menos resolver los recursos planteados, pero eso no es todo, la discriminación va mucho más lejos y es muy profunda, en tantos años que lleva funcionando el ayuntamiento de Vícar, Antonio Bonilla y su equipo de gobierno han hecho una dejación de funciones en la aprobación de la RPT. Un documento organizativo regulado por la normativa obligatorio en los ayuntamientos desde 1984»