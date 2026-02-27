Inicio / Empresa / Seis letradas se suman a las filas del Colegio de la Abogacía de Almería

Seis letradas se suman a las filas del Colegio de la Abogacía de Almería

febrero 27, 2026

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Almería ha acogido este viernes un nuevo acto de jura o promesa por el que seis letradas se suman a las filas del órgano colegial. Savia nueva que refuerza a la organización más veterana de este tipo en la provincia almeriense, que mes tras mes aumenta el número de profesionales que forman parte de su historia y legado.

En concreto, han jurado o prometido en esta ocasión María de los Ángeles Sánchez Estrella, Marta Torres Ponce, Paulette Guillermina Quinde Castillo, Ainhoa Fernández Haro, Natalia Montes López y Noelia Baños López.

Han sido sus padrinos, respectivamente, Miguel Pintor Moreno, Jesús Torres Ponce, Esteban Giménez Rivadeneyra, Rafael Docavo Muñiz, Luis Martínez Rueda y Antonio Jesús Rubí del Águila.

El acto público de jura o promesa se ha celebrado este viernes, 27 de febrero, a las 13:00 horas, en la sede colegial.

