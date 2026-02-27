Huércal-Overa reconocerá a la Asociación Pro Beatificación del Cura Valera, Prefabricados La Morena, AG Premoldeados, Pepe Palma y la Cuna del Bolillo en el Día del Villazgo

Patricia Lopez Rojas

· Las distinciones se entregarán el próximo martes 3 de marzo en el Acto Institucional que se celebrará a las 20:30h en el Teatro Villa de Huércal-Overa

· La programación conmemorativa se completará con la celebración del Mercado Barroco y Recreación Histórica del 6 al 8 de marzo en el centro del municipio

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ha aprobado hoy en sesión de Pleno Ordinario los nombramientos y distinciones que se otorgarán con motivo del Día del Villazgo, fecha en la que se conmemora la constitución de Huércal-Overa como Villa. Los títulos se entregarán el martes 3 de marzo a las 20:30 horas en el Acto Institucional que tendrá lugar en el Teatro Villa de Huércal-Overa y que contará con una representación histórica a cargo del grupo de Teatro PicoEsquina cuyo vestuario ha sido realizado por las alumnas del taller de costura.

El alcalde de Huércal-Overa ha destacado la importancia de estos reconocimientos señalando que «estas distinciones son el reflejo de un pueblo que sabe valorar su historia, su esfuerzo empresarial y su identidad cultural. Este año homenajeamos a entidades y personas que representan lo mejor de nosotros: la perseverancia, la fe en nuestras tradiciones y la capacidad de superación que nos hace grandes como Villa».

Las menciones honoríficas especiales de este año recaen en personalidades y entidades que han destacado por su trayectoria, compromiso con las tradiciones y contribución al desarrollo económico y deportivo del municipio. A la Asociación Pro-Beatificación «Cura Valera» se le concede esta mención por su labor ininterrumpida desde 1989 como motor principal y representante jurídico de la Causa de canonización del insigne pastor. Tras alcanzar el hito de la beatificación, la asociación mantiene plenamente operativa su estructura para impulsar la etapa final hacia la canonización definitiva.

En el apartado empresarial a Prefabricados La Morena, reconocida por sus más de 50 años de trayectoria iniciada en 1972. La empresa ha pasado de ser un proyecto familiar humilde a un referente nacional en la industria del hormigón, destacando por su relevo generacional ejemplar y su constante evolución técnica, culminada en su gran hito tecnológico de 2025. Y a AG Premoldeados distinguida por la extraordinaria capacidad de superación y liderazgo de su fundador Andrés García. La empresa es hoy un fabricante nacional consolidado que participa en proyectos emblemáticos como el Nuevo Mestalla, habiendo demostrado una resiliencia inspiradora tras superar graves adversidades personales y crisis financieras.

En el terreno deportivo se le concede distinción a Pepe Palma por su brillante historial como atleta y, especialmente, por sus 31 años de dedicación ininterrumpida a la formación de jóvenes en las Escuelas Deportivas Municipales. Su compromiso inquebrantable ha sido fundamental para el desarrollo del atletismo base y de élite en Huércal-Overa.

Y a la Asociación La Cuna del Bolillo por su labor en la salvaguarda del patrimonio inmaterial de la villa a través del encaje de bolillos. Desde 2007, la asociación protege este oficio tradicional y posiciona al municipio como referente nacional gracias a la organización de su Encuentro Nacional anual.

Como parte de los actos de celebración del Villazgo, el municipio viajará al pasado del 6 al 8 de marzo con la celebración del Mercado Barroco y Recreación Histórica. Esta actividad se desarrollará en las plazas de la Constitución y Cura Valera, así como en las calles aledañas, ofreciendo un ambiente histórico único para vecinos y visitantes.

El Ayuntamiento de Huércal-Overa invita a todos los ciudadanos a asistir al Acto Institucional del 3 de marzo “para celebrar juntos la identidad de nuestro pueblo y rendir homenaje a quienes trabajan por hacer de Huércal-Overa una Villa más próspera y orgullosa de sus raíces”.