CLANER reunirá en Granada al sector renovable andaluz en la entrega de los Premios Horizonte Sostenible y en sus Jornadas Sectoriales  

· Entrega de Premios: Miércoles 27 de mayo, a las 19.00 horas, en el Carmen de los Chapiteles de Granada.

· Jornadas Sectoriales: Jueves 28 de mayo, a las 11.00 horas, en Hotel Abades Nevada Palace (Granada)

La Asociación de Energías Renovables de Andalucía (CLANER) reunirá a las empresas, instituciones y agentes protagonistas del sector andaluz de las energías limpias en la gala de entrega de los II Premios Horizonte Sostenible que acogerá el Carmen de los Chapiteles, de Granada, el próximo miércoles 27 de mayo, a las 19.00 horas.

El acto contará, entre otras autoridades, con la presencia de la presidenta del jurado de los galardones, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en funciones, Catalina García, del secretario general de Energía de la Junta de Andalucía, Manuel Larrasa, de la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Junta de Andalucía, María López Sanchis, y del presidente de CLANER, Alfonso Vargas, así como del resto de miembros del jurado integrado por representantes institucionales, entidades y empresas del sector.

Los premios, organizados por la asociación con el apoyo de Texla Renovables, Iberdrola, Cuerva, Magtel, Ignis y Altano Energy, reconocen y visibilizan el esfuerzo de empresas, instituciones y profesionales que lideran la transición hacia un modelo energético más limpio y eficiente en Andalucía.

Jornadas sectoriales

El jueves 28, en el Hotel Abades Nevada Palace, tendrán lugar las Jornadas Sectoriales de CLANER, cuyo acto inaugural, previsto para las 11.00 horas, correrá a cargo del presidente de la asociación, Alfonso Vargas, acompañado del secretario general de Energía de la Junta de Andalucía, Manuel Larrasa.

Tras la apertura, se iniciará la primera mesa de análisis con las intervenciones de representantes de entidades y empresas galardonadas con los Premios Horizonte Sostenible 2026, como es el CEO de Ariema, Rafael Luque, el responsable del proyecto Don Bosco Solar de la Fundación Energía sin Fronteras, Pedro Méndez; y el responsable de Medio Ambiente Zona Sur de la compañía Ignis, Bruno Suárez.

A continuación, comenzará la segunda mesa dedicada a la regulación del sector renovable, con las intervenciones del secretario general de Energía de la Junta de Andalucía, Manuel Larrasa, y otros representantes de la Administración para tratar las últimas novedades regulatorias. Moderará la secretaria general de CLANER, Gemma García-Pelayo,

El último bloque, enfocado al almacenamiento de energías limpias, comenzará a las 13.15 horas con la participación del CEO de Coagener, Pablo Gómez, y del director de Tecnología e Innovación de CEN Solutions, José López. El director de Desarrollo de Negocio de Texla Renovables, Roland Bettscheider, actuará como moderador.

Las jornadas concluirán a las 14.00 horas con la clausura oficial por parte del presidente de CLANER, Alfonso Vargas. El acceso a las jornadas será gratuito hasta completar el aforo mediante inscripción en la web oficial del evento a través del enlace https://betweencongresos.com/claner/. De forma previa a este encuentro, CLANER celebrará su Asamblea General Anual en convocatoria interna.

Sobre CLANER

La Asociación de Energías Renovables de Andalucía (CLANER), con más de 20 años de trayectoria, es una agrupación de empresas, organismos oficiales, centros tecnológicos y de investigación, universidades y fundaciones públicas, entre otros agentes.

Destacan, entre sus fines, la representación y defensa del sector andaluz de las energías renovables y la eficiencia energética, así como el impulso y fomento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación de productos, procesos y servicios asociados a dicho campo mediante la colaboración y cooperación entre los miembros del clúster de manera que fortalezcan la competitividad de las empresas andaluzas del sector energético limpio.

Entre los miembros de la asociación, que actualmente cuenta con cerca de un centenar de entidades adheridas y representa a más del 90 por ciento del sector renovable andaluz, se encuentra Andalucía Tech, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, la Universidad de Jaén, la Universidad Pablo Olavide, de Sevilla, la Fundación Descubre, agencias municipales y provinciales de la energía, además de las principales empresas de renovables de España y la compañía eléctrica Endesa.