Socios de ASHAL se acercan al mundo del flamenco de la mano de El Taranto

En torno a cuarenta asociados de Ashal acompañados por amigos y familiares asistieron anoche a una velada organizada por la Peña El Taranto que permitió al sector acercarse y comprender un poco mejor el flamenco. El grupo de hosteleros, encabezado por su presidente, Pedro Sánchez-Fortun, tuvo el privilegio de asistir a un pase exclusivo con Charo López, bailaora; Judit Alférez, cantaora y David Rodriguez, al toque de guitarra.

El presidente de la peña Rafael Morales junto a Antonio Lafarque arroparon al grupo de hosteleros y hoteleros que acudió a esta cita para hermanar aún más si cabe una manifestación cultural tan arraigada en Andalucía, que ejerce también como motivación turística, y un sector que es también pilar fundamental en la economía local, informando sobre la historia de los Aljibes Árabes de Jayran y sobre la propia Peña. “Flamenco y hostelería vamos a menudo de la mano porque cuando unimos nuestra música a nuestra gastronomía generamos una fuerza única y diferenciada. Por eso, los hosteleros agradecemos a la Peña El Taranto que nos haya acercado un poco más a nuestra propia cultura y deseamos que esta unión se fortalezca”, ha señalado Sánchez-Fortun.

La Peña El Taranto con más de 60 años de historia es todo un referente del arte flamenco en la provincia de Almería, aunque su importancia trasciende del ámbito local. Por sus muros han pasado leyendas pero también nuevos creadores que han sido acogidos por aficionados de todas las capas de población, lo que le ha convertido en un promotor indiscutible del flamenco y un patrimonio cultural a cuidar.