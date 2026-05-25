La Banda Municipal de Música viaja por el romanticismo europeo en el Teatro Apolo

La formación que dirige José Solá Palmer culminó con éxito, ayer, domingo, el ciclo de primavera, con la interpretación de obras de Beethoven, Liszt, Wagner, Rimsky Korsakov y Mussorgsky

La Banda Municipal de Música de Almería volvió a demostrar ayer, domingo, su excelente estado artístico con un concierto de gran nivel en el Teatro Apolo, donde puso el broche final al ciclo de conciertos de primavera organizado por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

Bajo la dirección de José Solá Palmer, la formación municipal ofreció ante el público almeriense un programa cargado de fuerza, sensibilidad y riqueza sonora bajo el título ‘Una mirada a la música decimonónica a través de la banda’, una propuesta que permitió viajar por algunas de las páginas más representativas del romanticismo musical europeo.

El concierto arrancó con la poderosa obertura ‘Coriolano op. 62’ de Ludwig van Beethoven, una obra de gran intensidad dramática que evidenció desde el inicio la precisión y contundencia de la Banda. La interpretación, además, tuvo un carácter especial al tratarse de una de las piezas estrenadas por primera vez en el repertorio de la formación almeriense.

A continuación, sonó la célebre ‘Rapsodia húngara nº 2’ de Franz Liszt, una composición llena de virtuosismo, contrastes y sabor popular. La tercera obra de la mañana fue la obertura de ‘Los maestros cantores de Núremberg’ de Richard Wagner, una partitura monumental en la que destacaron especialmente la sonoridad de los metales y la riqueza de matices de la banda. También esta pieza fue interpretada por primera vez por la Banda Municipal de Almería.

El viaje musical continuó con la obertura de ‘La novia del zar’ de Nikolai Rimsky-Korsakov, una obra de gran colorido orquestal y refinamiento tímbrico que permitió a la formación desplegar toda su capacidad expresiva.

Como colofón, la Banda ofreció ‘Boris Godunov, fantasía sobre la ópera’ de Modest Mussorgsky, una intensa selección inspirada en la célebre ópera basada en el drama histórico de Pushkin. La interpretación cerró el concierto con solemnidad, emoción y una gran carga narrativa.

Con este concierto, la Banda Municipal de Música de Almería cerró el ciclo primaveral del Teatro Apolo, que ha recibido numeroso público cada domingo en el Teatro Apolo.