Spice Monkey Festival completa la variedad de propuestas en el Recinto de Conciertos durante la Feria de Almería

El evento de música discotequera promete “una noche inolvidable de música remember, energía vibrante y buen rollo en el corazón”

La Feria de Almería volverá a tener una edición musical y escénica de lo más variada, intentando llegar al máximo de públicos posible. Desde el primer fin de semana, con cuatro días de Cooltural Fest (del 21 al 24), pasando por el tradicional festival internacional de folclore (25 y 26) y certamen de indumentaria y música almeriense (27), siguiendo por las propuestas clásicas con la Banda Municipal de Música (24) y la Orquesta Ciudad de Almería (29), una genuina noche de rumbas clásicas con Gasolinera Fest (Junco, Bordón 4, Los Calis, Juan de Los Chunguitos y Rubén Martín, día 28) o el mejor rock con Leiva y Sarria (día 30).

A toda esta variedad se suma, para amantes de la música discotequera remember y las fiestas llenas de baile y sonidos electrónicos, una edición ‘especial Feria’ de Spice Monkey Festival el viernes, 29 de agosto, en el Recinto de Conciertos del Ferial.

Se trata de un evento que viene organizando Siente La Plaza y +Music y sus patrocinadores habituales en la Plaza de Toros pero que este agosto tendrá una versión cien por cien feria en una jornada maratoniana que comenzará a las 19.00 horas y finalizará tras casi diez horas de música, en el marco de la programación especial coordinada desde el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería.

La velada contará con las actuaciones en directo de Fragma, Rebeka Brown y Just Louis, además de la participación de muchos de los mejores dj’s de distintos estilos del dance, tecno, house y otros estilos como Javi Boss, Raúl Ortiz, Chumi DJ, Javi Reina, Di Martino, Alfredo Pareja, Paco García, Vicente Belenguer y Di Carlo.

Las entradas se encuentran a la venta con un precio anticipado de 18 euros a través de la web oficial https://sientelaplaza.com/spice_monkeyferia25 y también lo estarán en la propia taquilla del Recinto Ferial desde una hora antes del inicio del evento.

“Una noche de remember inolvidable con los temazos de siempre y la mejor atmósfera festivalera”, anuncian desde Spice Monkey. Un ingrediente sonoro más para completar la variedad de estilos.