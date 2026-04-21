El Pleno del Ayuntamiento de Almería designa a los integrantes de las 239 mesas para las elecciones andaluzas del 17 de mayo

El sorteo ha seleccionado, aleatoriamente, a los 7.170 ciudadanos que formarán parte de las mesas electorales en los comicios que elegirán a los representantes del Parlamento de Andalucía

El Ayuntamiento de Almería ha celebrado este martes Pleno extraordinario en el que se han designado, por sorteo, a los 7.170 ciudadanos que formarán parte de las mesas electorales que deberán constituirse el próximo día 17 de mayro, fecha de la convocatoria de Elecciones al Parlamento de Andalucía.



Mediante procedimiento informático, a través de la aplicación Epob (TAO 2.0) y de acuerdo al fichero del Instituto Nacional de Estadística (INE), se han seleccionado los miembros para un total de 239 mesas, 30 personas por mesa, contando con 9 suplentes para cada uno de los cargos de presidente, vocal primero y vocal segundo que conforman cada mesa electoral.

La selección por cada mesa de todos los miembros elegibles, se realiza teniendo en cuenta edad, que sepan leer y escribir o posean la titulación académica correspondiente. La designación llevada a cabo es totalmente aleatoria pura, de presidente y vocales entre los electores elegibles de cada mesa y tiene en cuenta el instante temporal en que se realiza el sorteo.