Home / Música / Steph Strings anuncia gira europea para 2026 con paradas en Madrid y Barcelona

Steph Strings anuncia gira europea para 2026 con paradas en Madrid y Barcelona

Por
No hay comentarios
octubre 14, 2025 9:37 pm
 La australiana presentará su álbum debut el viernes 3 de abril en la madrileña Sala Nazca y el domingo 5 de abril en la Sala Wolf de la ciudad conda
La cantautora y guitarrista australiana Steph Strings ha anunciado una extensa gira europea para la próxima primavera en la que presentará en directo su álbum debut Feel Alive y que efectuará dos paradas en nuestro país: el 3 de abril en la Sala Nazca (Madrid) y el 5 de abril en la Sala Wolf (Barcelona).

Con una voz sincera y una técnica guitarrera que combina precisión y emoción, Steph Strings se ha consolidado como una de las artistas más cautivadoras de la nueva escena australiana. La gira que la traerá de nuevo de visita a nuestro país coincide con el lanzamiento de su primer disco, un trabajo que entrelaza folk y rock con el inconfundible sello de Steph: arreglos de guitarra intrincados, paisajes sonoros naturales y una honestidad emocional marca de la casa desde sus inicios. En sus conciertos, la australiana transforma cada tema en una experiencia sensorial, transitando entre la calma y la intensidad y ofreciendo al público presente una naturalidad tan orgánica como desarmante.

Tras sus pasadas visitas a nuestro país en 2023, el próximo mes de abril tendremos una nueva oportunidad para disfrutar de su directo a su paso por Madrid y Barcelona. Las entradas para ambos fechas estarán disponibles a partir del miércoles 15 de octubre a las 10:00h en lasttour.org.
STEPH STRINGS

Viernes 3 de abril
MADRID – Sala Nazca

Domingo 5 de abril
BARCELONA – Sala Wolf

Entradas a la venta a partir del miércoles 15 de octubre a las 10:00h en lasttour.org.
GabinetedePrensa

Related Posts

Pablo López reinterpreta el palo Sosegá en su nueva canción A Pas ...
octubre 13, 2025
Almería se prepara para vivir otra semana de música y teatro con ...
octubre 13, 2025
Más de 800 espectadores disfrutaron de una de las bandas más infl ...
octubre 12, 2025

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *