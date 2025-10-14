Steph Strings anuncia gira europea para 2026 con paradas en Madrid y Barcelona

La cantautora y guitarrista australiana Steph Strings ha anunciado una extensa gira europea para la próxima primavera en la que presentará en directo su álbum debut Feel Alive y que efectuará dos paradas en nuestro país: el 3 de abril en la Sala Nazca (Madrid) y el 5 de abril en la Sala Wolf (Barcelona).



Con una voz sincera y una técnica guitarrera que combina precisión y emoción, Steph Strings se ha consolidado como una de las artistas más cautivadoras de la nueva escena australiana. La gira que la traerá de nuevo de visita a nuestro país coincide con el lanzamiento de su primer disco, un trabajo que entrelaza folk y rock con el inconfundible sello de Steph: arreglos de guitarra intrincados, paisajes sonoros naturales y una honestidad emocional marca de la casa desde sus inicios. En sus conciertos, la australiana transforma cada tema en una experiencia sensorial, transitando entre la calma y la intensidad y ofreciendo al público presente una naturalidad tan orgánica como desarmante.



Tras sus pasadas visitas a nuestro país en 2023, el próximo mes de abril tendremos una nueva oportunidad para disfrutar de su directo a su paso por Madrid y Barcelona. Las entradas para ambos fechas estarán disponibles a partir del miércoles 15 de octubre a las 10:00h en lasttour.org.