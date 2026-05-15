Una jornada da a conocer las aplicaciones de la inteligencia artificial a la seguridad laboral

El encuentro, organizado por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía, ha contado con la asistencia de 80 profesionales

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía en Almería, dependiente de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, ha celebrado una jornada sobre inteligencia artificial (IA) aplicada a la prevención en colaboración con Mutua Asepeyo. El delegado de Empleo, Amós García Hueso, ha asistido a esta jornada y ha destacado la importancia de dar a conocer entre los profesionales de la seguridad laboral y las empresas cómo la inteligencia artificial puede aportar soluciones novedosas y eficaces para mejorar las medidas preventivas y proteger a las personas trabajadoras.

El encuentro ha contado con la asistencia de 80 personas entre personal técnico de prevención de riesgos laborales, medicina del trabajo y vigilancia de la salud; responsables de empresas y administraciones; servicios de prevención; delegados y delegadas de prevención; Inspección de Trabajo; mandos intermedios y entidades o personas interesadas en la IA aplicada a la prevención de riesgos laborales.

En la organización de la jornada colaboran Mutua Asepeyo, Coexphal, APA, Aespla, Oinse, Elecnor y el proyecto Ergonautas de la Universidad Politécnica de Valencia, organizaciones a las que Amós García ha agradecido su cooperación. Asimismo, ha puesto a disposición de los asistentes los servicios del Centro de Prevención de Riesgos Laborales y ha instado a sumar el esfuerzo de todos los agentes implicados en el ámbito del trabajo para reducir la siniestralidad.

El responsable provincial de Empleo ha resaltado que la IA puede ayudar a reforzar la labor de los profesionales de la prevención gracias a sus aplicaciones en la interpretación de datos masivos, que permite agilizar y optimizar la toma de decisiones y anticipar los accidentes laborales, detectando patrones para alertar de riesgos, además de realizar una mejor evaluación de las medidas preventivas.

Otras aplicaciones de la IA son la monitorización en tiempo real de los centros de trabajo para detectar condiciones que puedan suponer un peligro (maquinaria defectuosa, posturas inadecuadas de las personas trabajadoras, altos niveles de exposición a ruidos o sustancias nocivas, etc.), una mayor personalización de las medidas de prevención en cada puesto de trabajo y la medición de indicadores biométricos de frecuencia cardíaca, fatiga o hidratación para reducir el estrés y la sobrecarga.

Además, la inteligencia artificial tiene aplicaciones en la formación en prevención de riesgos laborales mediante simuladores de realidad virtual que pueden ayudar a una mayor preparación ante situaciones de riesgo.

El director de Mutua Asepeyo en Almería, Armando Díaz Rueda, ha agradecido a las personas y entidades que han colaborado en la organización de la jornada su compromiso con la prevención de riesgos laborales, así como a los ponentes y asistentes. Ha explicado que en la jornada se incluyen ejemplos de uso de la IA para potenciar la sensibilización en materia de seguridad laboral, entre las que ha mencionado soluciones ergonómicas y la campaña de seguridad vial de Coexphal que ha quedado como finalista de los Premios Asepeyo 2025.

Los expertos y expertas que han intervenido en la jornada han abordado diversas aplicaciones de la inteligencia artificial al ámbito de la seguridad y la salud laboral, poniendo el foco en aspectos como el comportamiento seguro de las personas, la innovación, la prevención virtual en sistemas informáticos, la seguridad vial laboral o la ergonomía. En el encuentro se han presentado ejemplos prácticos y casos de éxito reales de empresas que ya están utilizando soluciones basadas en datos y se ha debatido sobre los desafíos que supone implementar esta herramienta desde el punto de vista de la seguridad y la privacidad.

La jornada ha comenzado con la intervención de Antonio Díaz Ruiz, presidente de AESPLA (Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral AESPLA) y director de Salud y Bienestar Laboral de APA (Asociación para la Prevención de Accidentes), sobre la inteligencia artificial aplicada al comportamiento seguro de las personas. Le ha seguido la ponencia de Enrique Vilches Pérez y José Enrique Bueno Vilches de la empresa Oines sobre IA aplicada a la prevención virtual en el sistema informático. Por parte de Elecnor ha intervenido el gerente de su Servicio de Prevención Mancomunado, Enrique Rodero Pedrero, quien ha hablado sobre innovación en IA en prevención de riesgos laborales.

La responsable del Servicio de Prevención Mancomunado de Coexphal, María Ángeles Álvarez Vázquez, se ha enfocado en la IA como potenciador en la sensibilización de los riesgos laborales y ha expuesto la campaña de seguridad vial ‘En Coexphal queremos que vuelvas todas las noches a casa’.

La última parte de la jornada se ha centrado en la IA aplicada a la ergonomía, con las intervenciones de José Enrique Aparisi Navarro, coordinador de prevención del Territorio Sureste de Asepeyo acerca de la tecnología MOCAP aplicada a TME en la hostelería; y de José Antonio Diego Más, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y director de proyecto Ergonautas, con la ponencia ‘IA en ergonomía. De la captura del movimiento al diagnóstico con Ergoniza Intelligent’.