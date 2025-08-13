Telepizza estrena nueva ubicación en Sevilla para seguir acompañando a los amantes de la pizza

Julia Sánchez

La marca líder de pizza se traslada a un nuevo local en Avenida Finlandia, 3 (esquina Calle Austria), reafirmando su compromiso con la cercanía y conexión con los sevillanos.

Desde su llegada a la capital andaluza hace más de tres décadas, Telepizza se ha consolidado como un referente gastronómico gracias a su inconfundible masa, a la cercanía con sus clientes y a la constante innovación de su amplia oferta. Con el objetivo de seguir brindando un servicio excelente y mayor comodidad a todos aquellos consumidores que disfrutan cada día de sus pizzas, la marca ha trasladado su establecimiento de la calle Cardenal Ilundáin, 3, a un nuevo local en la Avenida Finlandia, 3, esquina con Calle Austria.

Esta reubicación refleja la apuesta de Telepizza por continuar evolucionando su modelo de negocio –el de franquicia– que impulsa el empleo y la riqueza en las localidades españolas. La nueva ubicación conserva el mismo espíritu acogedor y el servicio cercano que han hecho de Telepizza un punto de encuentro imprescindible para los amantes de la pizza, al tiempo que responde a su compromiso con la mejora continua de la experiencia del cliente, ofreciendo en este nuevo espacio todo aquello que le ha llevado a ganarse la confianza de los sevillanos durante los últimos 30 años.

Quienes se acerquen a esta nueva ubicación de Telepizza en Sevilla podrán disfrutar de promociones destacadas y adaptadas a todos los públicos (jóvenes, familias, amigos…) como la mediana a recoger por solo 5,95€ o la Pizza Loca, la oferta a domicilio más rompedora de la marca: una pizza mediana por solo 8,95€ para disfrutar sin salir de casa. Además, podrán elegir entre sus recetas clásicas, como la Barbacoa o la Carbonara, hasta una de sus últimas innovaciones: las Maestras de Telepizza. Esta nueva gama de recetas de autor y que ha revolucionado al sector pone en valor recetas gourmet con jamón ibérico, salsa trufada o panceta.

Desde su apertura en Sevilla, Telepizza ha conquistado los paladares de sus vecinos con su receta única y su pasión por la pizza. A lo largo de estos años, sus características motos rojas han recorrido las calles de la ciudad, acompañando a los hispalenses durante sus celebraciones, reuniones y momentos especiales. Con esta reubicación, la marca reafirma su compromiso la capital andaluza y su voluntad de seguir siendo el lugar de referencia para los amantes de la pizza, con rapidez en el servicio, calidad en el producto, propuestas innovadoras y precios inigualables para disfrutar con los seres queridos.