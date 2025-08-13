Más de 340 jóvenes vulnerables estudian la carrerauniversitaria deseada con el cupo de exclusión social

La Universidad de Sevilla es la que más estudiantes incorporó en el

último curso con este tratamiento diferenciado, seguida de las de

Málaga y Granada

Esta medida, pionera a nivel nacional, también se aplicará en los

campus de Ceuta y Melilla en el nuevo curso 2025/2026

Un total de 342 jóvenes andaluces en situación de vulnerabilidad han tenido la

oportunidad de acceder durante los dos últimos cursos a los grados deseados mediante

la reserva del 1% adicional de plazas de ingreso a la universidad que realiza para este

colectivo la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

El Ejecutivo autonómico aplica desde el año académico 2023/2024 esta medida, que es

pionera en el territorio nacional, convirtiendo a Andalucía en la primera comunidad en

ponerla en práctica en el conjunto del país. Con ella se pretende garantizar el acceso a

la enseñanza superior y la igualdad de oportunidades con independencia de las

circunstancias económicas y sociales. Dicha iniciativa se ha ampliado este mismo curso

que acaba de finalizar -el 2024/2025- y aplica ese tratamiento diferenciado tanto a

menores de edad como a jóvenes extutelados del sistema de protección de Andalucía,

tras haber cumplido los 18 años, que son atendidos en centros de protección o en

familias de acogida externa o extensa.

La decisión del departamento que dirige José Carlos Gómez Villamandos es continuar

mejorando este tipo de acciones de inclusión y de gran calado social, por lo que para el

curso 2025/2026 ese cupo especial del 1% adicional comenzará a llevarse a cabo

también en los campus de Ceuta y Melilla.

Para poder beneficiarse de dicho cupo, los alumnos deben recoger en su preinscripción

de matrícula su condición de acogida o de receptores de la Renta Mínima de Inserción

Social en Andalucía o del Ingreso Mínimo Vital para que la Consejería de Universidad

tenga en cuenta sus circunstancias especiales. En una primera fase, se les incluye, al

igual que al resto de colectivos especiales, en el cupo general, en el que compiten en

igualdad de condiciones con los otros aspirantes que desean iniciar una formación universitaria. Si con sus calificaciones no logran plaza en las enseñanzas deseadas,

entonces pasan a formar parte del grupo especial del 1% adicional para personas en

riesgo de exclusión social, donde se les concede plaza en función de la clasificación que

se haga de las mejores notas.

Un incremento del 108%

Atendiendo a la evolución experimentada por la iniciativa, se observa durante su periodo

de vigencia un crecimiento significativo del 108%, más del doble, al pasar de 111

alumnos en el curso 2023/2024 a 231 en el año académico 2024/2025. Ese incremento

pone de manifiesto que la actuación está teniendo cada vez mayor impacto entre los

estudiantes con estas circunstancias.

Por universidades, la Universidad de Sevilla es en la que más estudiantes han

comenzado el grado mediante este cupo en este curso recién finalizado, con un total de

73, le siguen las instituciones académicas de Málaga, con 42; la de Granada, con 40; la

de Cádiz, con 26; la de Córdoba, con 15; la Pablo de Olavide, con 12; la de Huelva, con

9; la de Jaén, con 8 y la de Almería, con 6.

Medidas de apoyo al estudiantado

Esta iniciativa se incluye en el paquete de actuaciones de calado social desarrolladas

por el Ejecutivo autonómico en la esfera universitaria, con el fin de que los jóvenes

andaluces completen su etapa educativa superior y no abandonen su formación por

motivos económicos.

Entre esas medidas se encuentran la congelación de los precios de las matrículas

universitarias que se viene aplicando en los últimos años. De igual modo, los alumnos

también se benefician de la reducción aplicada a los másteres habilitantes -los

obligatorios para el desempeño de una serie de profesiones reguladas-, que se han

equiparado a los títulos de grado, y de la congelación de los másteres no habilitantes.

También se mantiene la bonificación del 99% del coste de los créditos aprobados en

primera matrícula, tanto en grados como en másteres, a todos los estudiantes que no

sean becarios del Ministerio y a los becados en el porcentaje no cubierto por esa ayuda.

Gracias a esa bonificación, un alumno con buen rendimiento puede realizar sus estudios

de grado abonando casi únicamente el primer curso, con un ahorro total de hasta el 75%

del precio, y realizar un máster prácticamente gratis. Este mecanismo pretende

incentivar el esfuerzo y los buenos resultados académicos, garantizando la práctica

gratuidad de los estudios a quienes aprueben las asignaturas del curso anterior.

Junto a ello se contemplan otras actuaciones como la posibilidad de abonar el importe

de las enseñanzas de manera fraccionada hasta en ocho plazos, y con carácter

excepcional, la Consejería de Universidad autoriza a las instituciones académicas

públicas a establecer, de manera individualizada, un procedimiento de pago diferente,

de forma que la falta de abono no implique el desistimiento automático de la matrícula.

Asimismo, se incluye la exención del pago de tasas por parte de las familias perceptoras

del Ingreso Mínimo Vital y de la Renta Mínima de Inserción Social.