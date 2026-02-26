Miski Liu Suria

“Este mundo es un experimento cósmico que se salió fuera de control.” Rodrigo Romo.

Operación ‘Dreamland’

Tierra de Sueños

Momento culminante

Florecimiento cultural

Segundo Renacimiento

Línea de tiempo dorada

Locura del fin de los tiempos

Regreso de las escuelas de misterio

Recuperar las escuelas de misterio de la Atlántida tras el ‘Evento’ y restaurar la abundancia para los misioneros de la luz es el objetivo de la llamada operación ‘Dreamland’ que significa “Tierra de Sueños”. Estas escuelas se volvieron clandestinas tras la caída de la Atlántida, resurgiendo periódicamente a lo largo de la historia en el antiguo Egipto, Grecia, Roma, la dinastía Ming en China y, de nuevo, en el mundo occidental del siglo XX, según explicó Cobra en el taller de Ascensión de Fénix.

Las verdaderas escuelas de misterio serán traídas de vuelta por las fuerzas de la luz. Los miembros de las fuerzas oscuras fueron iniciados alguna vez en estas escuelas, pero no superaron las pruebas de nivel superior, y se convirtieron en desertores, por lo que su comprensión sigue siendo incompleta. Los misterios más profundos deberán esperar hasta después del Evento para ser reintroducidos de forma segura. Existe una escuela de misterio en Agartha y algunos de sus miembros salieron a la superficie, pero se tuvo que suspender ese contacto hace unos doce años.

El segundo aspecto de la operación Dreamland es traer abundancia material a los portadores de la luz, y esto debe suceder a través del proceso de manifestación individual de cada ser humano. La conciencia de pobreza es un programa instalado por las fuerzas oscuras, como parte de la vieja matrix, que se debe reconocer y liberar. La abundancia no está fuera de nuestro alcance, ni es una contradicción espiritual. Es necesaria para vivir sin preocupaciones monetarias.

Los misioneros de la luz tienen los mejores sueños e intenciones para la humanidad, y cuando poseen recursos, se vuelven más poderosos. Actualmente, la mayoría de las personas con grandes riquezas tienen muy poca orientación espiritual. Cuando suficientes portadores de la luz agudizan sus habilidades de manifestación y comienzan a recibir abundancia, se crea un canal energético abierto, facilitando que otros manifiesten también.

Está disponible el dinero para financiar proyectos humanitarios y centros de sanación, pero está siendo bloqueado por las fuerzas oscuras. Esto cambiará con el tiempo. Pero estas nuevas habilidades de manifestación se deben usar siempre en sintonía con el propósito más elevado. Lo que se necesita es un nuevo sistema y una nueva red solidaria.

https://cobramap.blogspot.com/2026/02/jan-2026-phoenix-ascension-conference.html

DEFINICIÓN

La operación Dreamland es una iniciativa de las fuerzas de la luz para desencadenar un nuevo renacimiento espiritual parecido al de hace quinientos años, liderado por un grupo oculto mundial de nobleza blanca que restaurará los misterios antiguos, y con tecnologías avanzadas para liberar a la humanidad de fuerzas opresoras.

El segundo renacimiento es un proceso de liberación espiritual y material, un despertar mundial auspiciado por fuerzas luminosas que restauran antiguos misterios y preparan una nueva era de iluminación, abundancia y verdadera espiritualidad, con la participación activa del movimiento de resistencia y el desbloqueo de recursos como el Fideicomiso de Saint Germain para apoyar a los misioneros de la luz en el cambio de era.

Su propósito es la revelación de enseñanzas espirituales auténticas después de milenios de distorsión y manipulación durante miles de años de aislamiento planetario, y devolver la abundancia material a los misioneros de la luz, condicionados por creencias de pobreza ligadas a la espiritualidad. Esta operación representa así un renacimiento espiritual y material mundial para avanzar hacia una era de verdadera libertad y abundancia para la humanidad, especialmente para aquellos implicados en el despertar y en el trabajo espiritual.

Está orientada a restaurar antiguos misterios espirituales, linajes sagrados de la nobleza blanca y tecnologías avanzadas que fueron suprimidas. Promete divulgación (disclosure), abundancia y la liberación de la humanidad de fuerzas opresoras. Implica a la Hermandad de la Estrella y a figuras como María Magdalena, portadora de linajes y misterios sagrados, y promete divulgación, abundancia y victoria del espíritu humano libre.

TIERRA DE SUEÑOS

Tierra de Sueños es el nombre simbólico que Cobra asigna al estado planetario posterior al evento, una nueva era de libertad espiritual y abundancia tras la compresión o Breakthrough, equivalente al segundo renacimiento liderado por la hermandad de la estrella y la nobleza blanca.

Representa la victoria final del espíritu humano libre sobre fuerzas limitantes, donde se restaura el conocimiento espiritual de las escuelas iniciáticas antiguas y se descubre la anomalía cuántica que ha mantenido a la Tierra en cuarentena. La abundancia universal prevista implica una conexión cósmica y el desbloqueo del fideicomiso de Saint Germain del siglo XVIII para eliminar la pobreza y proporcionar abundancia a los portadores de luz, una vez desaparecidos los remanentes negativos, destacando las cualidades divinas de compasión, creatividad y amor.

EL EVENTO

El evento que precede a la operación Dreamland, es un punto de inflexión planetario que habilita esta iniciativa. Marca la desaparición final de la camarilla y de las anomalías cuánticas que han oprimido a la humanidad. Se describe como un colapso simultáneo de los sistemas financieros, políticos y sociales controlados por fuerzas negativas, acompañado de una divulgación masiva sobre tecnologías avanzadas, contacto benévolo e intervención de la resistencia.

El movimiento de resistencia actúa como fuerza operativa de Dreamland a partir del momento del evento, restaurando misterios antiguos y un nuevo Renacimiento espiritual. Incluye la disolución del velo cuántico que es un agujero negro artificial alrededor de la Tierra, permitiendo la ascensión y la llegada de visitantes benévolos.

El evento es el clímax de la liberación planetaria, un proceso cósmico que comprime todas las anomalías restantes hasta su punto de ruptura total, eliminando el control de las fuerzas oscuras sobre la humanidad. Incluye un colapso financiero mundial de lo sistemas corruptos, seguido de la emisión masiva de fondos colaterales con oro para proveer prosperidad universal a los seres de luz.

Se anunciará con la divulgación pública de tecnologías suprimidas, contacto abierto con la flota estelar benévola y la desactivación del velo cuántico artificial. La resistencia tomará el control de las comunicaciones mundiales durante una o dos semanas para transmitir mensajes de calma, verdad histórica y protocolos prácticos, evitando el caos, mientras se restaura el orden planetario y se inicia la transición a un estado superior de conciencia.

AVANCE DE LA COMPRESIÓN

El avance de la compresión o Breakthrough es el nombre en código del proceso cósmico que define el evento: una convergencia de fuerzas luminosas que comprime la superficie terrestre como un sándwich hasta romper todas las anomalías oscuras. Las fuerzas de la luz avanzarán hacia abajo desde el espacio exterior, mientras que el movimiento de resistencia empujará desde subterráneos hacia arriba, exponiendo y eliminando todo lo oculto.

Cuando se encuentren en la superficie ambas fuerzas positivas, se producirá la ruptura, desencadenando el reinicio financiero mundial y el comienzo de la era dorada en la que la humanidad podrá crear su futuro libre de la oscuridad. La humanidad experimenta la disolución del velo cuántico, permitiendo la percepción expandida intuitiva, la conexión directa con planos superiores y activación del cuerpo de luz, eliminando traumas implantados.

PROCESO

Según Cobra, la Tierra está bajo el control de las fuerzas oscuras, que han manipulado sistemas financieros, políticos y espirituales durante milenios. Frente a ello existe una coalición compuesta de seres espirituales avanzados, civilizaciones benévolas, grupos ocultos positivos en la superficie y órdenes esotéricas antiguas.

En esta narrativa, el evento es un punto de inflexión planetario caracterizado por arrestos masivos, reinicio del sistema financiero mundial, liberación de tecnologías avanzadas, divulgación oficial de la presencia extraterrestre y fin de la manipulación oculta. Se describe como un cambio repentino pero preparado durante décadas por fuerzas positivas.

La operación Dreamland sería la fase cultural posterior al evento. Su propósito sería iniciar un nuevo renacimiento, restaurar misterios antiguos, reactivar linajes espirituales, traer abundancia y prosperidad mundial y rehabilitar el papel del espíritu humano libre. Cobra compara este proceso con el renacimiento europeo del siglo XV, pero a escala planetaria y con acceso a tecnología avanzada.

Elementos clave del segundo renacimiento incluyen la reconciliación entre ciencia y espiritualidad, un arte inspirado en el conocimiento esotérico restaurado, nuevos modelos económicos basados en la abundancia, revelación de la historia oculta y activación de misiones del alma individuales. Dreamland sería, por lo tanto, el programa destinado a preparar la superficie del planeta para ese florecimiento cultural y espiritual.

LOCURA

La locura del fin de los tiempos se refiere a un estado de caos mental y emocional colectivo inducido por las fuerzas oscuras en los momentos previos al evento de liberación mundial. Este fenómeno implicaría pánico masivo, escasez de suministros, colapso de estructuras sociales y una agenda acelerada de los controladores negativos.

Cobra lo vincula a la desesperación de las fuerzas oscuras ante la intervención de la luz, provocando locura inducida etéricamente. Los síntomas de este fenómeno implican confusión generalizada, comportamiento irracional, interrupciones en el suministro diario y un catastrofismo profetizado en tradiciones espirituales.

OPINIONES

Según Cobra, los archivos Epstein serían un detonante para que intervengan físicamente las fuerzas de la luz en la superficie del planeta. A su juicio, no se puede garantizar una transición fluida. El dólar no caerá a cero, pero habrá un desplome. Entonces, entrarán en juego dos fuerzas. El escenario negativo serían las criptomonedas. El escenario positivo es el plan de las fuerzas de la luz.

Después del evento, habrá dinero disponible para financiar proyectos humanitarios y centros de curación. El dinero ya está listo, pero está bloqueado por las fuerzas oscuras. Se producirá una activación física muy especial que cambiará a los seres humanos a nivel subatómico. Esta energía se anclará en el cuerpo físico y se difundirá donde quiera que viaje. Hay un momento preciso que requiere presencia física en el espacio y el tiempo; la sincronización de esas reuniones es muy intencional.

Es posible que algunos seres humanos reciban indicaciones para mudarse a otras zonas. Las islas de luz se extenderán desde los puntos focales de la nueva Tierra. Ancla tu propia línea de tiempo dorada de forma individual, dondequiera que estés. Cualquiera que albergue luz en su corazón para contribuir a la manifestación de la paz posee una clave crucial para restaurar el equilibrio.

No son señales de colapso el caos geopolítico, la turbulencia financiera y la exposición de las redes oscuras. Son señales de una purificación profunda que debe ocurrir antes de que se pueda arraigar lo nuevo plenamente.

El paraíso perdido no es una metáfora. Es un estado energético real que albergó una vez este planeta y al que estamos regresando. El trabajo está casi terminado. Ahora es el momento de actuar en consecuencia. No se puede descarriar la victoria de la luz. La bondad y el amor están resquebrajando la matrix cada día más y este planeta y sus habitantes conocerán una paz eterna. Está escrito en las estrellas y estamos ayudando a anclar esa antigua profecía en la tierra, cada día que damos un paso en nuestra bendita Madre Gaia.

https://cosmic-seedsofhope.com/ascension-workshop

