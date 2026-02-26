El Ayuntamiento de Pulpí sigue invirtiendo en la mejora de la red de saneamiento del municipio

Continuamos trabajando para modernizar las infraestructuras hidráulicas y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, con importantes actuaciones en diferentes zonas del municipio.
Estas obras permiten renovar colectores, evitar averías, mejorar el funcionamiento de la red y reducir molestias futuras, apostando por soluciones innovadoras como la rehabilitación con manga, que minimiza las zanjas y las molestias al tráfico y a los vecinos.
Una inversión total de más de 653.000€ para garantizar un servicio más eficiente, seguro y sostenible.
Además anunciamos dos nuevos e importantes proyectos en nuestro municipio:
- Nuevo proyecto urbanístico en Pilar de Jaravía.
- Inauguración del Parque en el Barrio de la Amistad.
Seguimos avanzando para construir un Pulpí más moderno, accesible y preparado para el futuro.
#Pulpí #Obras #MejoraUrbana #Infraestructuras #Saneamiento #SeguimosAvanzando