El Ayuntamiento de Pulpí sigue invirtiendo en la mejora de la red de saneamiento del municipio

Continuamos trabajando para modernizar las infraestructuras hidráulicas y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, con importantes actuaciones en diferentes zonas del municipio.

Estas obras permiten renovar colectores, evitar averías, mejorar el funcionamiento de la red y reducir molestias futuras, apostando por soluciones innovadoras como la rehabilitación con manga, que minimiza las zanjas y las molestias al tráfico y a los vecinos.

Una inversión total de más de 653.000€ para garantizar un servicio más eficiente, seguro y sostenible.

Además anunciamos dos nuevos e importantes proyectos en nuestro municipio:

Nuevo proyecto urbanístico en Pilar de Jaravía.

Inauguración del Parque en el Barrio de la Amistad.

Seguimos avanzando para construir un Pulpí más moderno, accesible y preparado para el futuro.

