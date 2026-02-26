Inicio / Provincia / El Ayuntamiento de Pulpí sigue invirtiendo en la mejora de la red de saneamiento del municipio

El Ayuntamiento de Pulpí sigue invirtiendo en la mejora de la red de saneamiento del municipio

Por
No hay comentarios
febrero 26, 2026 8:54 pm

Continuamos trabajando para modernizar las infraestructuras hidráulicas y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, con importantes actuaciones en diferentes zonas del municipio.

Estas obras permiten renovar colectores, evitar averías, mejorar el funcionamiento de la red y reducir molestias futuras, apostando por soluciones innovadoras como la rehabilitación con manga, que minimiza las zanjas y las molestias al tráfico y a los vecinos.

Una inversión total de más de 653.000€ para garantizar un servicio más eficiente, seguro y sostenible.

 Además anunciamos dos nuevos e importantes proyectos en nuestro municipio: 

  • Nuevo proyecto urbanístico en Pilar de Jaravía. 
  • Inauguración del Parque en el Barrio de la Amistad. 

Seguimos avanzando para construir un Pulpí más moderno, accesible y preparado para el futuro. 

#Pulpí #Obras #MejoraUrbana #Infraestructuras #Saneamiento #SeguimosAvanzando

GabinetedePrensa

Related Posts

VOX recrimina al PP haber abandonado definitivamente a los vecino ...
febrero 26, 2026
La Junta destina 120.000 euros a la sustitución del lucernario en ...
febrero 26, 2026
ASHAL reclama medidas urgentes para ordenar la vivienda turística ...
febrero 26, 2026

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *