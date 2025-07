Tomatito imparte su décima ‘Master class’ acompañado de grandes artistas invitados

El guitarrista y su hijo José del Tomate ofrecen una edición especial del curso de verano de la UAL y el Festival Flamenco con el cantaor Kiki Cortiñas, la bailaora Anabel Alonso y Antonio el Pescaíto a la percusión

Este lunes ha dado comienzo la décima edición de uno de los cursos de verano de la Universidad de Almería que mayor expectación despiertan cada año: Sonanta, la ‘Master class’ impartida por el prestigioso guitarrista José Fernández, Tomatito, y su hijo, José del Tomate. Enmarcado también un año más en el Festival de Flamenco y Danza del Ayuntamiento de Almería. Los ingredientes del curso hacen que sea de lo más atractivo: por un lado, poder aprender directamente de Tomatito, considerado el guitarrista flamenco más importante vivo, junto a su hijo, una de las figuras con mayor proyección del flamenco, y, por otro, se trata de un curso hecho a demanda y adaptado a todos los niveles.

Tras ampliar, una vez más, el número de plazas debido a la gran demanda, ha echado a andar en su tradicional sede del Museo de la Guitarra de Almería ‘Antonio de Torres’. En su presentación ha estado la vicerrectora de Cultura y Sociedad, María del Mar Ruiz, quien ha explicado que para la UAL este año Sonanta X es muy especial. “Y lo es por partida doble: porque son ya 10 ediciones de este curso, impartido por Tomatito y por su hijo José del Tomate. Y también esta edición es muy especial porque ese año a Tomatito se le ha entregado la Medalla de Oro de la Universidad de Almería”.

Y ha añadido que “hace 10 años, desde la Universidad de Almería entendimos que era esencial que Tomatito, la figura más relevante de la guitarra flamenca, formara parte de nuestros cursos de verano. A propuesta de la Peña el Taranto, con la colaboración del Ayuntamiento de Almería y de la mano de Carmen Hernández Porcel, desde 2016 estamos celebrando este taller Sonanta, en el que Tomatito y José del Tomate imparten su conocimiento y su arte. Hoy, Sonanta se ha convertido en uno de los cursos de verano más emblemáticos y demandados, atrayendo a guitarristas de todas las edades y rincones del mundo”.

Por su parte, José Fernández, Tomatito, ha agradecido a la Universidad de Almería la nueva oportunidad de poder realizar este curso junto a su hijo José del Tomate, Antonio el Pescaíto, y su nieto José Antonio para la percusión. “La sorpresa de este año es que mañana vamos a explicar cómo se toca para cantar. Algo que es importante porque ya me lo dijo el más grande la historia, para mí, que era Paco de Lucía: el guitarrista que no sepa tocar para cantar es complicado que toque bien solo”. Tomatito ha explicado que “la voz es el instrumento natural y con la guitarra hay que imitarla. Es importante la musicalidad. Cuando el cantaor, como Camarón, se venía abajo, yo tenía que ir detrás de él. No se puede seguir sin escucharlo, hay que estar pendiente. Esto te enseña mucho para tocar solo”. Este año, además, el curso contará con la presencia de la bailaora Anabel Alonso. “Vendrá a enseñar cómo se toca para bailar. El baile te enseña el ritmo. Así que, si se tiene idea de cómo tocar para cantar y de cómo tocar para bailar, cuando tocas solo es mucho más fácil”.

El guitarrista ha señalado que nunca imaginó llegar a las diez ediciones de este curso. “Nunca lo pensé porque yo no nací para ser profesor, nací para ser aprendiz, si no se aprende termina tu carrera. Pero me gusta venir y enseñarles porque llegan con mucha ilusión, algunos de ellos de fuera de Almería. Pero nunca había pensado en ser profesor. Siempre hay que aprender. A mí me queda mucho que hacer, nunca aprendes. Yo he estado con los más grandes de mi generación, Camarón y Paco de Lucía, y ellos estaban siempre aprendiendo. Hay que coger la línea del aprendizaje por naturaleza y aprender de los demás”.

También ha hablado el guitarrista sobre la salud del flamenco. “El flamenco nunca se va a acabar porque es una música de raíz, el dolor de un pueblo, no es una moda. La prueba está en que los grandes compositores como Albéniz, Falla, y otros, cuando triunfaron fue cuando dieron los tonos frígidos. Manuel de Falla se iba a las cuevas de Granada y luego hacía esas composiciones tan lindas. Y los grandes compositores que no eran españoles se sorprendían. El flamenco está vivo, es una música que hay cosas que puede coger y evolucionar, como Paco de Lucía trajo el cajón, que no es español, es peruano y él lo trajo a España”.

La directora del curso, María del Carmen Hernández, ha destacado el recorrido, trayectoria y talento tanto de Tomatito como de su hijo José del Tomate y ha destacado que para celebrar el décimo aniversario, además de con Antonio el Pescaíto y Anabel Alonso, el curso tendrá como invitado al cantaor Kiki Cortiñas, “que nos ha acompañado en otras ocasiones,y es el compositor de la mayoría de las piezas del disco que tiene Tomatito con José Mercé”. También se ha dirigido a los alumnos. “Estáis aquí porque admiráis a Tomatito y José del Tomate como grandes guitarristas, pero también porque los admiráis como personas, cercanas y accesibles, siendo como son unos grandes artistas. Esto lo saben bien los veteranos del curso y lo vais a comprobar los que os matriculáis por primera vez. Sin duda será un curso especial, un curso para recordar. Lo saben bien quienes repetís y los que no, lo vais a comprobar. Estoy segura”.

Por último, Rafael Morales, presidente de la Peña Flamenca ‘El Taranto’, ha dado las gracias a la Universidad de Almería y al Ayuntamiento por poner en marcha junto a la peña este curso. “Forma parte tanto de los Cursos de Verano de la UAL como del Festival de Flamenco de Almería. Os doy la bienvenida a todos los asistentes y, también, la enhorabuena porque no deja de ser un lujo para los amantes de la guitarra poder asistir a una clase impartida por José Fernández Tomatito, nuestro artista más internacional, asistido por su hijo que ya es una figura del flamenco.