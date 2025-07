UAL y FAISEM firman la primera Cátedra ‘Ciudadanía y salud mental’ de Andalucía

Es la segunda de estas características de España. El objetivo de la Cátedra es promover la investigación, la formación y la innovación en salud mental. Con estas acciones, como estudios científicos relacionados con la inclusión de personas con problemas de salud mental, se pretende contribuir a mejorar la calidad de vida de este colectivo

La Universidad de Almería y la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, FAISEM, han firmado este lunes el convenio de colaboración para la creación de la Cátedra ‘Ciudadanía y salud mental FAISEM-UAL’. Un proyecto que tiene una especial significación puesto que va a operar en un campo de intervención que cada día cobra mayor importancia en nuestra sociedad, como es el de la salud mental.

“FAISEM es una entidad con una larga y muy reconocida trayectoria en la atención a personas con problemas de salud mental y a sus familias en toda Andalucía y, por supuesto, también en Almería. Su labor ha conseguido suplir en parte carencias que existían en el sistema, al tiempo que ha servido como palanca para que las administraciones públicas activen programas específicos. Por otra parte, en la Universidad de Almería contamos con destacados investigadores en el campo de la salud mental que llevan años aportando su conocimiento a la sociedad, a través de colaboraciones con entidades, como ocurre con FAISEM, para mejorar el bienestar de las personas. Esta Cátedra es, precisamente, uno de los frutos de esa alianza de colaboración y un instrumento para institucionalizarla y para consolidar todavía más esa línea de acciones conjuntas”, ha destacado el rector de la UAL, José J. Céspedes, tras la rúbrica del convenio.

“A través de esta Cátedra se llevarán a cabo acciones de formación, de investigación, de transferencia y de divulgación de resultados, además de tener todo ello un efecto de sensibilización. A lo largo de los próximos meses se irán poniendo en marcha distintas actividades cuyo objetivo final es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud de mental y para que el conjunto de la sociedad entienda mejor esta problemática”, ha informado el rector.

Por su parte, Silvia Maraver, gerente de FAISEM, ha felicitado a la UAL por ser una universidad comprometida con la innovación social y se ha mostrado orgullosa de firmar “la primera Cátedra de ‘Ciudadanía y Salud Mental’ en Andalucía y la segunda de España”. Maraver ha señalado que “el impuso de esta cátedra nos va a ayudar a mejorar la situación que existe en este momento en el campo de la salud mental. No sólo firmamos este convenio, sino también el compromiso con el futuro y el presente de la salud mental en nuestra sociedad. La firma de esta Cátedra da un paso hacia una visión muchísimo más humana, más inclusiva, más justa. La Cátedra nace con una profunda convicción, que es que las personas con problemas de salud mental, no sólo deben ser receptores de cuidados, sino que también tienen que ser ciudadanos y ciudadanas con derecho, voz plena y capacidad para las decisiones y para formar parte de la construcción de nuestra sociedad”.

Por último, ha explicado que el objetivo de la Cátedra es claro: “promover la investigación, la formación y la innovación en salud mental. Surge de la necesidad de asentar iniciativas en materia de transferencia científica que se llevan realizando desde hace años. Esta colaboración entre la UAL y FAISEM cuenta con más de 10 años y, sin duda, ha cambiado la vida de muchos ciudadanos almerienses con problemas de salud mental, a través de numerosos proyectos innovadores”.

El delegado de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha felicitado tanto a la UAL como a FAISEM por la firma de este convenio que “nos hace seguir siendo innovadores en la provincia de Almería, sobre todo la UAL, en la colaboración y unión entre salud y Universidad. Esto es reafirmar el compromiso que tenéis con la salud. Siempre he dicho que la definición de salud de la OMS es el bienestar completo físico, mental y social. Con esta Cátedra abarcamos dos partes: la mental y la social. Entiendo que la salud no existe sin la salud mental y ésta no existe sin el compromiso, sin la sociedad y, sobre todo, sin la formación y sin el estudio”.

En el marco de la Cátedra está previsto asentar iniciativas en materia de transferencia científica que se están llevando a cabo en la actualidad entre la UAL y FAISEM, como son el programa Inclúyete o actividades deportivas. También, promover nuevas iniciativas en materia de salud mental, como puede ser un Centro de Escucha en Salud Mental.

Asimismo, se contempla llevar a cabo estudios científicos relacionados con la inclusión social de personas con trastorno mental grave. Además, la Cátedra favorecerá la realización de estudios y experiencias prácticas de sensibilización en torno al estigma social hacia las personas con problemas de salud mental, tanto en población general como, de modo particular, entre población universitaria. Todo ello está en línea con el cumplimiento de objetivos del Plan Estratégico de la Universidad.