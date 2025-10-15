Últimos días para que los jóvenes nacidos en 2007 soliciten el Bono Cultural Joven 2025

Por el momento más de 63.500 jóvenes de Andalucía nacidos en 2007 han solicitado el Bono Cultural Joven

Pueden pedirlo las personas que este año hayan cumplido o cumplan 18 años en la web https://bonoculturajoven.gob.es/

El próximo 31 de octubre finaliza el plazo para que las personas nacidas en 2007 soliciten el Bono Cultural Joven, programa impulsado por el Ministerio de Cultura. En esta cuarta edición ya se han recibido 317.889 solicitudes, 63.524 procedentes de Andalucía.

De las ocho provincias andaluzas, Sevilla es la que más solicitudes ha registrado con 16.722, seguida de Málaga (11.453 inscritos), Cádiz (9.946), Granada (6.875), Córdoba (5.763), Almería (4.590), Jaén (4.460) y Huelva (3.715).

El programa permite a las personas que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años en 2025 disponer de esta ayuda de 400 euros para la adquisición y disfrute de productos, servicios y actividades culturales. Para ello, tendrán que registrarse y realizar el procedimiento de solicitud en la web https://bonoculturajoven.gob.es/.

A partir de la concesión de la ayuda, los jóvenes disponen de un año para utilizar los 400 euros en productos o servicios culturales en los establecimientos adheridos, 3.700 en toda España, 776 de ellos en Andalucía.

Cómo solicitar el Bono Cultural

Para solicitar el Bono Cultural es imprescindible que los interesados obtengan, previamente, una de estas tres formas de identificación digital: Cl@ve con registro básico (que se puede solicitar y obtener por videollamada), Cl@ve con registro avanzado (de forma presencial y para aquellos que no hayan cumplido todavía los 18 años) o bien el Certificado digital. Los jóvenes interesados en solicitar el Bono Cultural Joven pueden realizar el trámite en nombre propio o a través de la representación de un adulto, para lo que es preciso adjuntar el formulario de representación descargable en la página web, correctamente firmado por el beneficiario. En estos casos, el libro de familia no es un documento acreditativo de la representación.

A esta ayuda tienen derecho las y los jóvenes que cumplan 18 años en 2025 que sean de nacionalidad española, posean residencia legal en España, sean solicitantes de asilo, desplazados temporales o extranjeros ex tutelados. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, se trata de 102.043 potenciales beneficiarios en Andalucía, de los 534.526 potenciales beneficiarios en todo el país.

Sobre el Bono Cultural Joven

El Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta de prepago que el beneficiario puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio. Con esa tarjeta puede disfrutar de experiencias y productos culturales, que se dividen en tres categorías para favorecer la diversificación del gasto, con la siguiente distribución:

100 euros para productos físicos , por ejemplo, libros, prensa o discos.

, por ejemplo, libros, prensa o discos. 100 euros para productos digitales , como suscripciones a plataformas, prensa digital, podcast o videojuegos en línea.

, como suscripciones a plataformas, prensa digital, podcast o videojuegos en línea. 200 euros para artes escénicas: teatro, ópera, cine, danza, museos…

El objetivo del Ministerio de Cultura con esta iniciativa tiene un doble sentido: por un lado, muestra el interés de un amplio espectro de la población joven española por la cultura, que esta iniciativa ayuda a fidelizar como público y consumidor cultural de cara al futuro; y, por otro lado, ofrece un respaldo adicional al sector cultural.

El Bono Cultural Joven está regulado por el Real Decreto, con vigencia indefinida, que el Consejo de Ministros aprobó el 21 de marzo de 2023, a propuesta del ministro de Cultura. Cuenta con una dotación de 170 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados. En 2022, primer año de vigencia de esta iniciativa, obtuvieron el Bono Cultural Joven un total de 277.607 personas en toda España; en 2023, la cifra ascendió a 319.237 y en 2024 fueron 334.435 los beneficiarios.