Un ‘Café con Ciencia’ para visibilizar el talento de las mujeres científicas

Celebrada una nueva edición de esta actividad en la que científicas consagradas charlan con jóvenes investigadores en áreas STEM. Además, desde este martes y hasta el 8 de marzo se celebrará la actividad ‘Una científica visita tu centro’ en la que casi un centenar de investigadoras visitarán cerca de 90 centros educativos

Este 11 de febrero es el Día Internacional de la mujer y niña en la ciencia y, para la ocasión, la Universidad de Almería ha celebrado una actividad que es ya un clásico en su calendario: el ‘Café con Ciencia. Historias que inspiran’, un desayuno con tres científicas de la UAL con amplia experiencia en el que cuentan su trayectoria, hablan de sus experiencias y charlan con jóvenes investigadoras, estudiantes de doctorado, de áreas STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). La actividad ha estado organizada por la Unidad de Igualdad, la OTRI, el Secretariado de Comunicación científica y la Fundación Descubre.

Las protagonistas de esta edición han sido Antonia Garrido, catedrática del Departamento de Química y Física y responsable del Grupo de Investigación ‘Química Analítica de Contaminantes’; Rut Jiménez, catedrática del Departamento de Educación y responsable del Grupo de Investigación ‘Sensociencia’; y Ester Martín, catedrática del Departamento de Informática y a su vez responsable del Grupo de Investigación ‘Supercomputación – Algoritmos’.

Inmaculada López, directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Almería, ha indicado que “se trata de una charla distendida con estudiantes de doctorado de la mano de tres importantes científicas con unas impecables trayectorias profesionales”. La directora también ha señalado que desde este martes “se está celebrando la actividad ‘Una científica visita tu centro’. En su décima edición cuenta con casi un centenar de científicas que visitarán casi 90 centros educativos de la provincia para despertar las vocaciones científicas entre las jóvenes. Las visitas concluirán el 8 de marzo”.

En cuanto a las protagonistas de ‘Café con Ciencia’, Antonia Garrido ha destacado que “estos actos son importantes para aportar un granito de arena en la concienciación de la importancia que tiene la mujer en todos los ámbitos y, por supuesto, en el de la ciencia. Se ha avanzado mucho en los últimos años”.

Ester Martín ha explicado que en su área hay poca participación de talento femenino, aunque en el grupo de investigación al que pertenece y se unió hace décadas estaba liderado por una mujer. “El hecho de que la semilla la pusiera una mujer, ha influido mucho y somos de los pocos grupos que están integrados por más porcentaje de mujeres. La aportación femenina a la ciencia es fundamental, más allá de que sea una cuestión de justicia social, que puede ser discutible y para eso están los políticos. Creo que, en la ciencia, así como en todos los ámbitos, es imprescindible contar con varios puntos de vista y el de la mujer es importante. Estas actividades contribuyen a atraer el talento femenino, que, aunque hemos avanzado mucho, necesitamos atraerlo si queremos seguir avanzando”.

En el caso de la trayectoria de Rut Jiménez, la brecha entre hombre y mujeres en las carreras denominadas STEM ha sido muy palpable. “Me dedico a la educación científica desde infantil hasta universidad y esta brecha es evidente y, sobre todo, en los centros escolares. Las chicas siempre se quedan en un segundo plano. Sienten desde pequeñas que la ciencia no es para ellas porque es compleja y difícil y nosotros tratamos de decirles que la ciencia sí es para ellas y que tienen capacidad para pensar sobre lo que ocurre en el mundo y que pueden dedicarse a la ciencia. Es importante estar en la línea de la alfabetización científica de todas las chicas y los chicos porque, aunque no se dediquen a la ciencia, van a tener que ser científicos cuando les llegue un bulo y tengan que rechazarlo o decidir si se ponen o no una vacuna. En nuestro equipo de Sensociencia tratamos de acercar la ciencia a toda la población y ver que no es tan alejada ni compleja”.