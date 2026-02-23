Un centenar de personas disfruta de las actividades realizadas en la sede de Verdiblanca y la actuación de tres agrupaciones

Javier Martínez Alcaraz

VERDIBLANCA PROTAGONIZA EL LADO MÁS SOLIDARIO E INCLUSIVO DEL CARNAVAL CON UNA GRAN FIESTA

Después de una semana en la que los usuarios y usuarias del Centro Ocupacional de la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca han preparado con mimo y cien por cien casero su disfraz de Carnaval, la sede de Verdiblanca recibió este fin de semana la gran fiesta inclusiva del Carnaval de Almería 2026. Una cita que se ha consolidado ya como un fijo en la programación que cada año desarrolla la Federación Municipal de Carnaval de Almería Capital (FEMACA).

El dios Momo, este año encarnado en el histórico carnavalero y cuartetero David Redondo, comenzó presentando el evento junto al presidente de Verdiblanca, dio la bienvenida, agradeció a los asistentes y emplazó el año que viene a celebrarlo en las nuevas instalaciones que están construyéndose.

Como es habitual, Verdiblanca facilitó el transporte a todas aquellas personas que los solicitaron, teniendo todo preparado al detalle para disfrutar además de actividades complementarias como globoflexia, pintacaras, photocall carnavalero y el almuerzo solidario final.

“Como cada año, desde la Asociación Verdiblanca celebramos nuestro Carnaval Solidario, una mañana de convivencia, inclusión y mucha alegría. Si todo va bien el próximo años nos veremos en el nuevo edificio que estamos construyendo en la Vega de Acá”, apuntó en la bienvenida el presidente Antonio Sánchez de Amo. Una mañana que comenzó a las 11.30 horas y que se prolongó hasta el suculento aperitivo hasta pasadas las dos de la tarde, con la colaboración de entidades y empresas como Grupo Caparrós, Catering Aramark, Biosabor y Cruzcampo.

“Para Verdiblanca es ya una tradición celebrar esta fiesta en la que las personas usuarias de nuestro centro de día preparan durante la semana sus disfraces, la decoración, mano a mano con todo el equipo técnico y de voluntariado, para que el que también se invita a todas las familias que deseen compartir una mañana con la alegría y distensión que ofrece el Carnaval y sus canciones”, completó Sánchez de Amo.

Y si de canciones se trata, en esta edición las aportaron el grupo infantil ‘Los que se apuntan a un bombardeo’, con su tipo llamativo de color amarillo y mucha jovialidad; la comparsa ‘Los Rebeldes’, la agrupación de Pescadería de la asociación La Nueva Cantera que se alzó con el primer premio en la categoría por segundo año consecutivo; y la chirigota ‘Los hombres de Paco Candela’, de ‘los Bisbales’, jugando con el nombre de la conocida serie y el cantaor de flamenco para ataviarse como bomberos y darle ‘calor’ al carnaval con su chispa y humor.

Fue una jornada para reír, compartir y disfrutar en comunidad la presencia de tantos socios, socias, equipo, voluntariado y transporte hicieron que este carnaval fuese muy especial y solidario.