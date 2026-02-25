Un equipo conjunto compuesto por Policía Nacional, Guardia Civil y Servicio de Vigilancia Aduanera desarticula en Almería una organización criminal asentada en Macael dedicada al tráfico de cocaína

§ Incautados más de 92 kilos de cocaína, armas de fuego y más de 600.000 euros en efectivo

§ Diez detenidos tras una investigación prolongada y dirigida judicialmente

§ La investigación continúa abierta y las actuaciones se mantienen bajo secreto de sumario

Un equipo conjunto compuesto por Policía Nacional, Guardia Civil y Servicio de Vigilancia Aduanera ha desarticulado en la provincia de Almería una organización criminal asentada en la localidad de Macael presuntamente dedicada al tráfico de drogas, culminando una investigación de varios meses de duración en la que han sido detenidas diez personas como presuntas autoras de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.



La actuación, desarrollada bajo la dirección y autorización del Tribunal de Instancia de Purchena – Sección 1ª, permitió identificar un entramado perfectamente estructurado que operaba con un claro reparto de funciones. El grupo se dedicaba a la adquisición, manipulación y posterior distribución de importantes cantidades de cocaína tanto en distintos puntos de la provincia de Almería como hacia otros enclaves del territorio nacional, evidenciando una notable capacidad logística y económica.



En el marco de uno de los dispositivos operativos coordinados por el equipo conjunto compuesto por Policía Nacional, Guardia Civil y Servicio de Vigilancia Aduanera, los investigadores localizaron una finca utilizada por el principal responsable de la organización como laboratorio clandestino para el prensado, secado y empaquetado de cocaína. Tras solicitar y obtener autorización judicial para la entrada y registro urgente del inmueble, se intervinieron en su interior 34 kilogramos de esta sustancia.



A partir de este hallazgo se practicaron otras diez entradas y registros en inmuebles vinculados a los investigados, en los que se incautaron nuevas cantidades de estupefacientes, armas de fuego y elevadas sumas de dinero en efectivo. El balance final de la operación arroja la intervención de 92,5 kilogramos de cocaína, 14,24 kilogramos de hachís, 13,67 kilogramos de marihuana y, en menor medida, otras drogas sintéticas.



Asimismo, el equipo conjunto compuesto por Policía Nacional, Guardia Civil y Servicio de Vigilancia Aduanera intervino siete armas de fuego —cuatro cortas y tres largas— con abundante munición, además de 634.924 euros en efectivo, lo que refleja el volumen económico que generaba la actividad ilícita investigada.



La complejidad de la investigación, marcada por las medidas de seguridad adoptadas por los integrantes de la organización y la compartimentación de sus funciones, exigió un trabajo minucioso de seguimiento, análisis patrimonial y coordinación operativa entre los tres cuerpos actuantes.

Los detenidos han sido puestos a disposición del órgano judicial competente, manteniéndose la causa bajo secreto de sumario. La investigación continúa abierta, no descartándose nuevas actuaciones en relación con este entramado criminal.