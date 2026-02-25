El Senior Nacional Femenino CLINICA DENTAL DR MANUEL CARA CB  La Mojonera cae en un duelo directo por los playoffs

El Senior Nacional Femenino Clínicas Dentales Manuel Cara no pudo superar a Club MBK en un encuentro clave en la lucha por los puestos de playoff, en un partido marcado por dos mitades claramente diferenciadas.

Desde el salto inicial se percibió la importancia del choque. El conjunto malagueño, en clara dinámica ascendente y con jugadoras experimentadas en categorías superiores, impuso su ritmo en la primera parte. Con mayor intensidad y acierto, las visitantes dominaron el juego y marcaron el paso hasta el descanso.

Tras la reanudación, el equipo mojonero reaccionó con carácter. Las jugadoras dirigidas por Cata, Luis y Tina elevaron el nivel defensivo y lograron hacerse con el control del encuentro. Sin embargo, la falta de acierto tanto desde el perímetro como en situaciones cercanas al aro impidió culminar la remontada.

Con este resultado, el conjunto baja a la cuarta posición de la clasificación, aunque se mantiene dentro de los puestos de playoff, dependiendo de sí mismo en el tramo final de la temporada.

Al término del partido, el técnico Cata reflexionó sobre el aprendizaje que deja la derrota: «Esta derrota debe servirnos para aprender que no podemos relajarnos en ningún momento. Tenemos que salir siempre con nuestra intensidad, sea quien sea el rival. Y también para valorar todo lo que hemos conseguido hasta ahora, porque estamos en una liga con grandes equipos y jugadoras con mucha experiencia.»

La Jugadora del Partido fue Elena Gomes, con 16 puntos, 7 rebotes y 17 de valoración, destacando como referencia ofensiva y pieza clave en la reacción del equipo.

El grupo continúa centrado en el objetivo y confiado en su capacidad para seguir compitiendo al máximo nivel.