Raúl Fernández convocado por la Federación Española de Baloncesto como entrenador absoluto de la selección 3×3.

El entrenador Raúl Fernández ha sido convocado como entrenador de la selección española masculina de 3×3 que trabajará del 23 al 28 de febrero en Zaragoza para preparar los retos del próximo verano. La selección está compuesta por doce jugadores, más dos invitados U23, para ir perfilando el bloque que competirá en los próximos compromisos internacionales como son la Champión Cup en el mes de marzo en Thailandia, el mundial a principios de junio en Polonia y el preeuropeo también en junio.

El entrenador dice “Estoy muy feliz de que la federación española de baloncesto siga contando conmigo. Personalmente poder entrenar con la selección es un honor y orgullo, el ser los actuales campeones del mundo es un extra de motivación y responsabilidad”.

La Selección Masculina actual campeona del mundo, conseguido en Mongolia el pasado verano afronta esta nueva temporada de 3×3 con la ilusión de seguir creciendo.



Los catorce jugadores convocados son:

Iván Aurrecoechea (Valencia Basket 3×3 / Flexicar Fuenlabrada)

Diego de Blas (The Embassy 3×3)

José Antonio Blázquez (The Embassy 3×3)

Guim Expósito

Gabriel Gil (G. Ureta Tizona Burgos)

Javier Herrero (Valencia Basket 3×3)

Carlos Martínez

Isaac Mayo (The Embassy 3×3)

Fallou Niang (Fibwi Mallorca Basquet Palma)

Josep Peris (Valencia Basket 3×3 / Caja Rural CB Zamora)

Ramón Vila (Barcelona 3×3 / G. Ureta Tizona Burgos)

Jaume Zanca (Barcelona 3×3)



Invitados U23

Juan García-Abril (UEMC Baloncesto Valladolid)

Rubén Salas (Jaén Paraíso Interior FS)



Y el cuerpo técnico será el siguiente:

Seleccionador: Pedro Meléndez

Entrenador: Raúl Fernández

Fisio: Jorge Muñiz

Médico: Emilio García

Delegado: Roger Franch