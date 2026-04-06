Un juzgado condena a Correos por despedir sin causa a un trabajador tras más de 20 años encadenando contratos temporales

SIPCTE denuncia que la empresa “sigue actuando al margen de la legalidad pese a las continuas sentencias en su contra”

El Juzgado de lo Social de Almería ha declarado improcedente el despido de un trabajador de Correos con más de dos décadas de relación laboral, tras constatar que la empresa lo dio de baja en la Seguridad Social sin carta de despido ni causa justificada, en lo que constituye un claro caso de despido tácito.

La sentencia, dictada el 19 de marzo de 2026, condena a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos a readmitir al trabajador o indemnizarlo con 29.309,25 euros, opción esta última que ya ha sido ejecutada por la empresa.

El trabajador, que prestó servicio durante años en Almería capital, desarrolló su último período laboral en el centro nodal de Correos en Viator, centro que posteriormente fue objeto de cierre por parte de la empresa. Durante su trayectoria llegó a encadenar hasta 25 contratos temporales, desempeñando funciones estructurales de reparto y clasificación.

El juzgado reconoce la existencia de una unidad esencial del vínculo laboral , pese a las interrupciones, validando así una antigüedad que se remonta a 2002.

Despedido sin carta ni explicación

Los hechos se remontan a mayo de 2025, cuando Correos comunicó una modificación sustancial de condiciones de trabajo en el marco de un proceso colectivo.

Tras mostrar su disconformidad e iniciar acciones legales, el trabajador fue dado de baja en la Seguridad Social el 22 de junio de 2025 sin recibir carta de despido ni explicación alguna .

El juzgado considera probado que esta actuación constituye un despido improcedente, al haberse producido sin cumplir los requisitos formales exigidos por el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores y sin acreditar causa válida.

SIPCTE: “No es un caso aislado, es un patrón”

El trabajador ha estado representado por el abogado Jorge Ponce, del gabinete jurídico Áficos, en un procedimiento que vuelve a poner el foco en el uso de la contratación temporal en Correos.

Desde el sindicato SIPCTE, su responsable en Almería, Francisco Sabio, ha sido contundente:

«Aquí no estamos ante un error puntual, estamos ante una forma de actuar. Correos sigue despidiendo sin cumplir la ley, como si nada pasará, y luego son los tribunales los que tienen que poner orden»

Sabio advierte además del trasfondo estructural del problema:

«Hablamos de trabajadores que llevan años, incluso décadas, encadenando contratos temporales en fraude. Esta sentencia vuelve a demostrar que esos contratos no eran temporales, eran puestos estructurales encubiertos».

Y lanza un mensaje directo a la empresa:

«Lo preocupante es que Correos acumula sentencias en contra y aun así no cambia. Da la sensación de que le sale más rentable incumplir y pagar después».

Desde SIPCTE insisten en que seguirán actuando:

«Vamos a seguir denunciando cada caso. Porque esto no va solo de un trabajador, va del respeto a toda la plantilla y al servicio público».