Casi la mitad de las áreas infantiles inspeccionadas en Almería suspenden y siguen abiertas

Fernández Mañas exige un plan urgente de reparación y precintado: “La seguridad de los niños no puede esperar ni un día”

Astillamientos en maderas, riesgo de atrapamiento de dedos, losetas sueltas, suelos que no cumplen con la amortiguación, óxido en piezas metálicas, cadenas que no cumplen normativa, partes rotas, etc. son algunas de las deficiencias que presentan muchas de las áreas infantiles que hay repartidas por toda la ciudad.

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, José Fernández Mañas, ha dado a conocer los resultados del informe del primer semestre de 2025 sobre el estado de las áreas infantiles de la ciudad que arroja datos alarmantes, como que muchas de las áreas que presentan deficiencias graves no se arreglan inmediatamente ni se precintan como es preceptivo.

Según el documento remitido por el propio Ayuntamiento al Grupo Municipal Socialista, Almería cuenta con 184 áreas infantiles. En el primer semestre del año 2025 se han analizado 91 y solo solo el 54 por ciento obtiene certificación favorable. Es decir, “casi una de cada dos áreas inspeccionadas no pasa la revisión”, ha subrayado Fernández Mañas, para quien “un parque infantil tiene que ser un lugar seguro, no un sitio donde una familia esté rezando para que no pase nada”.

Fernández Mañas ha recordado que, según la gravedad de los riesgos, la corrección debe ser inmediata en los casos muy graves y, si no se subsanan, deben quedar fuera de servicio. “Lo grave es que, según el propio informe, hay zonas que deberían estar precintadas y no lo están. Siguen usándose cada tarde por niños y niñas de Almería”, ha denunciado.

Como ejemplo, ha citado una de las áreas infantiles del barrio de Torrecárdenas, detrás del estadio Juan Rojas: “Presenta numerosas deficiencias graves y, aun así, sigue abierta tal cual. Eso es una irresponsabilidad”, asevera.

El edil socialista ha pedido a la alcaldesa que “revise prioridades” y ha criticado el “despilfarro en cuestiones superfluas mientras hay parques infantiles en mal estado que requieren una actuación inmediata”.

“En una ciudad como Almería, donde el sol aprieta de verdad, también llama la atención que la mayoría de áreas infantiles carezcan de elementos de sombra. No estamos pidiendo caprichos: hablamos de seguridad y salud”, destaca.

El concejal del PSOE considera que un gobierno municipal responsable precintaría de inmediato las zonas con riesgos muy graves si no se corrigen en el acto, tendría un plan real de reparación y mantenimiento, e incorporaría un plan de sombras especialmente en zonas con más exposición solar, “justo lo que no hace el equipo de la señora Vázquez”.

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