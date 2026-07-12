Un mes para el eclipse del 12 de agosto: las reservas anticipadas se multiplican en los campings de cara a esa semana  

José Gómez / Laura Sali Pérez

El interés por el fenómeno astronómico adelanta la planificación de las vacaciones en plena temporada alta: muchos campings colgaron el cartel de completo para la segunda semana de agosto hace semanas

Ana Beriain, presidenta de la Federación Española de Campings: “Estar en plena naturaleza y en espacios abiertos hace de los campings una de las mejores opciones para ver el eclipse en condiciones privilegiadas”

Camping Bon Repos.

El próximo 12 de agosto se producirá en España un hecho que no se repetía desde hace más de un siglo: un eclipse solar visible en gran parte del territorio y que oscurecerá parcialmente el cielo durante varios minutos en plena temporada estival, generando un momento de especial interés científico y turístico.

El interés por disfrutar de este fenómeno ya ha comenzado a impactar en el turismo español. El eclipse del 12 de agosto está provocando un cambio en el comportamiento habitual de las reservas en los campings, que este año se están adelantando de forma significativa para esa semana concreta de la temporada alta.

“Estamos detectando un comportamiento diferente al de otros años, con un adelanto notable en las reservas para esa semana de agosto, lo que demuestra el creciente interés por vivir experiencias turísticas vinculadas a fenómenos naturales únicos como este eclipse”, explica Ana Beriain, presidenta de la Federación Española de Campings.

Aunque los campings mantienen tradicionalmente niveles de ocupación cercanos al 100% durante el mes de agosto, la principal novedad de este año es la anticipación con la que los viajeros están asegurando su estancia, especialmente en los establecimientos situados en entornos naturales y con mejores condiciones para la observación del cielo.

“Estar en plena naturaleza y en espacios abiertos hace de los campings una de las mejores opciones para ver el eclipse en condiciones privilegiadas, combinando la experiencia del fenómeno con el entorno y la tranquilidad que ofrecen estos alojamientos”, añade Sergio Chocarro, gerente de la Federación Española de Campings.

Desde la Federación Española de Campings confían en que todos los establecimientos situados en las zonas desde las que será visible el eclipse alcancen niveles de ocupación completos durante las próximas semanas, en línea con la alta demanda que ya se está registrando y con el creciente interés por este fenómeno astronómico único.

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