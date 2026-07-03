La DGT activa el dispositivo especial de vigilancia y regulación para Operación Especial de Tráfico 2026

A las 15:00h de hoy viernes comienza la 1ª Operación Salida, que finalizará a media noche del domingo día 5, período para el que se esperan 70.900 movimientos en la provincia

El subdelegado del Gobierno pide a todos los conductores “máxima precaución y prudencia a la hora de ponerse al volante así como planificar con antelación los viajes”

La Dirección General de Tráfico (DGT) activa a las 15:00 horas de hoy la Operación Especial de Tráfico ‘Verano-2026’. Los días más conflictivos son los fines de semana de julio, agosto y principios de septiembre, de entre los cuales destaca el primer fin de semana de julio (viernes 3, jueves 4 y sábado 5 de julio) por ser el comienzo del periodo vacacional de verano. Para la 1ª Operación Salida de este verano, que se alargará hasta la media noche del domingo 5 de julio, están previstos 70.900 desplazamientos en las carreteras almerienses.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado “el gran dispositivo puesto en marcha con el objetivo de garantizar la seguridad y fluidez en las principales vías transitadas en la provincia”. Por este motivo, Martín ha pedido “la máxima colaboración de todas las personas que se vayan a poner en la carretera para que planifiquen el viaje con el mayor tiempo posible y eviten el consumo de alcohol y drogas cero durante el trayecto, así como evitar las horas donde se producen la mayor concentración de vehículos”. Martin ha explicado que “nos sumamos a la petición de la DGT de solicitar prudencia y responsabilidad a la hora de ponerse al volante”. Durante el desarrollo de la Operación especial se intensificarán las tareas habituales de vigilancia por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, con la participación de los helicópteros y drones de la Dirección General de Tráfico con especial atención a los puntos más conflictivos y a las conductas de mayor riesgo (velocidad inadecuada, no utilización de sistemas de retención, uso de móvil durante la conducción, etc.).

La Operación Verano 2026 estará integrada por cuatro grandes operaciones especiales:

Primera Operación Especial de verano : del 3 al 5 de julio.

: del 3 al 5 de julio. Operación Especial 1 de agosto : del 31 de julio al 2 de agosto.

: del 31 de julio al 2 de agosto. Operación Especial 15 de agosto : del 14 al 16 de agosto.

: del 14 al 16 de agosto. Operación Retorno del verano: del 28 al 31 de agosto

En los últimos años viene siendo habitual que las salidas y los retornos se realicen de forma escalonada, concentrándose un importante número de desplazamientos en fines de semana y en los primeros días de cada mes, con destino principales como segundas residencias, zonas de montaña y turística de la costa, principalmente Andalucía y Levante, y espacio de acampada. En el retorno, el flujo predominante de tráfico será en sentido hacia los grandes núcleos urbanos, siendo especialmente conflictivos los accesos a los mismos.

INTENSIFICACIÓN DE LA VIGILANCIA

Para reforzar la vigilancia y control del tráfico, desde los Centros de Gestión de Tráfico –con sede en Málaga y Sevilla— se trabajará durante las 24 horas del día, dando especial servicio antes, durante y después de cada operación especial, gracias a los más de 60 funcionarios y personal técnico especializado que realizarán las labores de supervisión, regulación e información.

En Andalucía, se dispone además de dos sedes de medios aéreos (helicópteros y drones) que cubren los principales itinerarios utilizados por los vehículos por toda la comunidad y que se centrarán en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias. En vuelo se informa del estado de la circulación a los Centros de Gestión de Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizará los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico, en toda la red interurbana de carreteras andaluzas, prestando especial atención a aquellas que previsiblemente soporten mayor número de desplazamientos.

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