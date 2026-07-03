La Policía Nacional aclara cómo tramitar correctamente el permiso de viaje para menores no acompañados

Permiso de viaje para menores

§ La autorización es obligatoria cuando el menor viaja al extranjero sin ir acompañado por sus progenitores o tutores legales

§ Basta con que acuda un solo progenitor a dependencias policiales, pero el consentimiento debe ser de ambos

§ La ausencia o la cumplimentación incorrecta del permiso puede impedir la salida del menor en frontera

La Policía Nacional informa sobre el permiso de viaje para menores, un trámite obligatorio para aquellos menores españoles residentes en España que vayan a salir del territorio nacional sin viajar acompañados por su padre, madre o tutor legal, ya sea solos o en compañía de terceras personas.



Esta autorización no es necesaria cuando el menor viaja acompañado por cualquiera de sus progenitores o tutores, ni en el caso de menores legalmente emancipados que así lo acrediten. Tampoco procede para menores extranjeros, que se rigen por la normativa de su país de origen, ni para menores españoles que residan habitualmente fuera de España.



El permiso de viaje se tramita en dependencias de la Policía Nacional y está destinado a ser presentado en los controles fronterizos, no ante compañías aéreas ni empresas de transporte. La obligación de contar con esta autorización es independiente de que el viaje se realice dentro o fuera del espacio Schengen, siempre que el menor no viaje acompañado por sus progenitores o tutores legales.



Una de las dudas más frecuentes es si deben acudir ambos progenitores a comisaría. No es obligatoria la comparecencia de los dos, siendo suficiente la presencia de uno de ellos. No obstante, sí es imprescindible el consentimiento por escrito de ambos progenitores, salvo que exista una resolución judicial que disponga lo contrario, circunstancia habitual en casos de separación o divorcio en los que se mantiene la patria potestad compartida.



La autorización debe recoger de forma clara los datos del menor, el documento con el que va a viajar, los datos del progenitor que comparece, los del segundo progenitor que autoriza, así como el país o países de destino y las fechas exactas del viaje, ya que el permiso solo es válido para el periodo indicado y no puede utilizarse para desplazamientos distintos o posteriores.



En aquellos casos en los que el menor realice viajes repetidos o de larga duración, como estudios en el extranjero, competiciones deportivas o actividades organizadas por centros educativos, podrá expedirse una autorización que abarque todo el periodo, siempre que estas circunstancias queden debidamente reflejadas y justificadas mediante documentación adicional.



Si el menor viaja acompañado por terceras personas, como familiares, profesores, entrenadores o responsables de un grupo, deberán consignarse igualmente estos datos en la autorización. Además, el menor deberá portar siempre su documento de identidad original en vigor, junto con la autorización en formato físico, ya que una fotografía en el teléfono móvil no es suficiente.



La Policía Nacional recomienda realizar este trámite con antelación suficiente, revisar cuidadosamente la documentación aportada y asegurarse de que todos los datos coinciden con el viaje previsto, ya que una autorización incompleta, con errores o con fechas incorrectas puede generar incidencias en los controles fronterizos e incluso impedir la salida del menor del territorio nacional.

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