Un proyecto de la UAL usa túneles de viento portátiles para frenar la erosión eólica del suelo y proteger la productividad agrícola

La tecnología desarrollada en la UAL permite realizar simulaciones que replican fielmente las condiciones naturales, sirviendo como base para el diseño de medidas correctoras en el manejo de los suelos. El objetivo final es minimizar las consecuencias negativas de la erosión eólica. En el estudio han participado investigadores de una docena de países

La erosión eólica representa una de las mayores amenazas para la agricultura moderna y la estabilidad de los ecosistemas en todo el mundo. Ante este desafío, el grupo de investigación RNM378 – Propiedades y Funciones de Suelos en Ambientes Semiáridos de la Universidad de Almería, encabezado por el investigador Carlos M. Asensio Grima, ha participado en un estudio internacional de alto impacto que propone el uso de túneles de viento portátiles como una herramienta definitiva para cuantificar y entender este proceso de degradación del suelo.

El trabajo de investigación, titulado ‘Switch on tunnel vision: application of portable wind tunnels to understand and quantify aeolian processes’, ha sido publicado recientemente en la prestigiosa revista Earth-Science Reviews. Esta publicación destaca por su elevado índice de impacto y su posición en el primer cuartil de su área (6/258; percentil 97.9), lo que subraya la relevancia global de los hallazgos presentados por el equipo, que cuenta con la colaboración de expertos de una docena de países y el respaldo de proyectos europeos como el programa Horizon. Este trabajo ilustra el uso de túneles de viento para el estudio de la erosión eólica del suelo en diferentes ambientes de regiones de los distintos continentes.

La base de esta investigación reside en que el arrastre del suelo por el viento depende de una interacción compleja entre las partículas del suelo, la superficie expuesta y el flujo de aire. Para analizar estos factores, los investigadores han empleado dispositivos altamente especializados capaces de examinar in situ los modos de transporte y las emisiones de polvo tanto en entornos naturales como en superficies manipuladas por el ser humano. Estos túneles de viento permiten recolectar partículas minerales y orgánicas, incluyendo nutrientes esenciales y contaminantes, proporcionando una información valiosa para comprender cómo se pierde la fertilidad de la tierra.

Un hito fundamental de este proyecto es el desarrollo y patentado en la Universidad de Almería de un prototipo de túnel de viento innovador que combina ligereza y tecnología de vanguardia. Este dispositivo es plegable para facilitar su transporte y está equipado con telemetría láser, visión artificial y sistemas automáticos de análisis de datos. Gracias a su uso, el equipo ha podido evaluar con gran rapidez la vulnerabilidad de diferentes terrenos, permitiendo replicar los experimentos con una precisión que facilita la comparación de resultados a escala internacional.

Durante el estudio, se ha prestado especial atención a cómo el manejo agrícola influye en la erosión. Los científicos evaluaron la eficacia de un escáner láser para medir la variación en la microtopografía del suelo, analizando el efecto del encostramiento en cultivos hortícolas y comparando el impacto de la labranza reducida frente a la intensiva. Asimismo, se observaron factores protectores naturales como la pedregosidad superficial, el contenido de materia orgánica y la vegetación remanente, elementos que actúan como escudos contra el impacto directo del viento.

A corto y medio plazo, se espera que estos resultados tengan un impacto directo en la sociedad y en la gestión del territorio. La tecnología desarrollada en la UAL permite realizar simulaciones que replican fielmente las condiciones naturales, sirviendo como base para el diseño de medidas correctoras en el manejo de los suelos. El objetivo final es minimizar las consecuencias negativas de la erosión eólica, reduciendo la pérdida de productividad y garantizando una gestión agrícola más sostenible ante un escenario de cambio climático y usos del suelo cada vez más intensivos.