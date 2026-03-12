Una campaña municipal en Carboneras conciencia a los vendedores ambulantes para mantener limpio el espacio del mercado

ANA LÓPEZ OTERO

El alcalde supervisa a pie de calle una medida que en tres semanas ha reducido drásticamente la presencia de restos en el suelo

El Ayuntamiento de Carboneras ha puesto en marcha una campaña de concienciación dirigida a los vendedores ambulantes del mercado semanal para mantener limpio el espacio en el que se lleva a cabo, recogiendo los residuos generados y depositándolos en contenedores de resto y papel especialmente ubicados para ello en horario de 7 a 15 horas. Tras tres semanas de comunicación personalizada, los resultados iniciales arrojan una drástica reducción de los residuos depositados en el suelo, cambiando radicalmente la imagen de un espacio en el centro del pueblo usado también como aparcamiento y muy transitado.

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, junto a la concejala de Comercio, Ana María Caparrós, y el Jefe de la Policía Local, Jesús Ridao, han visitado los puestos del mercado para informar y agradecer personalmente su colaboración a los comerciantes. En este recorrido han participado también representantes del Consorcio del Sector II de la provincia de Almería para la Gestión de Residuos, de los servicios urbanos municipales y de la empresa concesionaria de limpieza, Actúa, Servicios y Medio Ambiente.

Resultados visibles

El regidor carbonero ha mostrado su satisfacción con el resultado de una medida que ha impulsado desde el área de Servicios Urbanos. “Hemos podido constatar una muy buena respuesta por parte de los vendedores en estas últimas semanas. Reducir la presencia de restos en el suelo no solo mejora la imagen del pueblo, sino que mejora también la propia imagen del mercado gracias a una manera de comportarse respetuosa con el espacio público y con nuestro entorno natural”, ha señalado Salvador Hernández.

En esa línea, ha querido agradecer a los comerciantes su comportamiento e implicación. “Esta manera de actuar facilita enormemente las labores de limpieza, permitiendo que el personal de la empresa concesionaria pueda optimizar su tiempo y actuar en otros espacios públicos en lugar de dedicarse exclusivamente a una limpieza y recogida intensiva del mercado”.

Coordinación y norma

La campaña es posible a partir del trabajo conjunto y coordinado entre el Ayuntamiento, el Consorcio del Sector II, la empresa concesionaria de limpieza y la Policía Local. De ese modo, durante las últimas semanas, se ha entregado a cada titular de puesto una comunicación escrita informando sobre la instalación de contenedores específicos para resto y papel, ubicados en el entorno del mercado y disponibles en horario de 7 a 15 horas.

En la misma se ha recordado también que el artículo 17.3 de la Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante en Carboneras establece la obligatoriedad dejar la zona ocupada completamente limpia al finalizar la jornada, así como de retirar cualquier resto de residuos, embalajes o materiales derivados de la actividad comercial.

Largo plazo

Para concluir, el alcalde ha insistido en que esta manera de actuar “debe de ser una línea de trabajo permanente”. “Se ha realizado una labor de coordinación necesaria para que los recursos estén disponibles y para que la vigilancia del cumplimiento sea efectiva. Y vamos a seguir trabajando en esta dirección para sostener estos resultados en el tiempo y que nuestro mercado, tan concurrido y respaldado por vecinos y visitantes, sea un referente de orden y limpieza”, ha finalizado.