El Ayuntamiento cierra 2025 con superávit y una situación financiera saneada que permite seguir impulsando la transformación de Almería

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2025 confirma la solidez financiera del Ayuntamiento de Almería, con un superávit superior a 26 millones de euros y un remanente de tesorería de más de 61 millones

La gestión económica, cumpliendo las reglas fiscales, permitirán continuar reforzando los servicios públicos y avanzar en nuevas inversiones para la ciudad

La concejala de Economía, Vanesa Lara, ha dado cuenta ante el Pleno de la Corporación municipal de la liquidación del presupuesto correspondiente a 2025, destacando que las principales magnitudes económicas reflejan una gestión “responsable, rigurosa y basada en el control del gasto, la adaptación del presupuesto a la recaudación real y la reducción progresiva de la deuda”.

Según ha explicado, el ejercicio se ha cerrado con un remanente líquido de tesorería de 61.258.204,15 euros, un resultado presupuestario ajustado de 27.063.244,51 euros y un superávit de 26.436.365,77 euros en términos de estabilidad presupuestaria.

Para la responsable municipal de Economía, estos datos “confirman la excelente salud de las finanzas municipales” y evidencian la capacidad del Consistorio para seguir desarrollando proyectos estratégicos y garantizando servicios públicos de calidad para los almerienses.

El superávit como garantía de estabilidad y capacidad de inversión

Durante su intervención, Lara defendió que el superávit registrado no es consecuencia de una falta de inversión, sino del resultado de una planificación económica rigurosa y de una gestión responsable de los recursos públicos.

En este sentido, explicó que mantener cuentas saneadas permite al Ayuntamiento afrontar con mayor solvencia los proyectos estratégicos de la ciudad, garantizar la continuidad de los servicios públicos y responder con mayor capacidad ante posibles imprevistos o necesidades futuras.

“El superávit es una muestra de buena gestión y de responsabilidad con el dinero de todos los almerienses. Nos permite seguir invirtiendo con seguridad, planificar el futuro de la ciudad y mantener unas finanzas municipales sólidas”, señaló.

Gestión responsable y cumplimiento de las reglas fiscales

Durante su intervención en el Pleno, Lara subrayó que la liquidación del presupuesto de 2025 se ha realizado respetando los límites establecidos por las reglas fiscales fijadas por el Gobierno central para el periodo 2024-2026, lo que demuestra el compromiso del Ayuntamiento con la estabilidad presupuestaria y la disciplina financiera.

En este sentido, destacó que el Consistorio ha realizado un importante esfuerzo en materia de ejecución presupuestaria, alcanzando niveles cercanos al límite máximo de crecimiento del gasto permitido por el Gobierno a través de la regla de gasto.

Inversiones con continuidad garantizada

En relación con las inversiones, la concejala explicó que el grado de ejecución durante 2025 se sitúa en torno al 53,3 % del presupuesto definitivo, una cifra que se encuentra dentro de los parámetros habituales en la gestión municipal.

Lara recordó que los proyectos de inversión suelen desarrollarse a lo largo de varios ejercicios presupuestarios debido a la complejidad administrativa y técnica que conllevan. Por ello, señaló que las partidas no ejecutadas durante el año no se pierden, ya que su continuidad está garantizada mediante la incorporación de remanentes en ejercicios posteriores.

Asimismo, indicó que el verdadero balance de ejecución de las inversiones deberá evaluarse al final de la legislatura, dado que se trata de proyectos de largo recorrido cuya tramitación puede prolongarse durante varios años.

Capacidad para seguir transformando la ciudad

La responsable municipal concluyó que los resultados de la liquidación presupuestaria reflejan una gestión económica sólida que permite al Ayuntamiento seguir avanzando en el desarrollo de proyectos estratégicos para Almería.

“Estos datos evidencian que el Ayuntamiento mantiene una posición financiera sólida que nos permite seguir invirtiendo, garantizando servicios públicos de calidad y avanzando en la transformación que vive nuestra ciudad”, afirmó.

Modificación presupuestaria

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado también hoy una modificación presupuestaria por importe de 127.000 euros destinada a reforzar varios contratos vinculados al mantenimiento, seguridad y calidad de las playas de la ciudad de cara a la temporada 2026.

Esta medida responde a las necesidades detectadas tras la finalización de la campaña de playas de 2025, en la que los responsables municipales identificaron distintas carencias y aspectos susceptibles de mejora en los servicios que se prestan en el litoral.

La modificación permitirá ampliar y mejorar distintos contratos municipales, entre ellos el servicio de salvamento y socorrismo, el mantenimiento de módulos de aseo, pasarelas y duchas, el mantenimiento de las zonas de sombra y la auditoría para la certificación de los sistemas de calidad de las playas.

La financiación se realizará mediante una transferencia de crédito dentro del presupuesto municipal de 2026, sin afectar al funcionamiento de otros servicios municipales, con el objetivo de que estas mejoras estén operativas antes del inicio de la próxima temporada de playas.