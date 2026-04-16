Una joven de 26 años resultó gravemente herida tras ser atropellada mientras cruzaba un paso de peatones en la Avenida Vega de Acá, en Almería

El suceso ocurrió alrededor de las 21:15 horas de ayer, miércoles, en la intersección con la calle doctora Milagros Rivera, según han confirmado fuentes oficiales

El atropello tuvo lugar en una zona urbana concurrida de Almería, concretamente en la Vega de Acá, donde la mujer fue impactada cuando atravesaba un paso peatonal. Tras el accidente, fue necesaria la intervención inmediata de los servicios de emergencia.

El Servicio Unificado de Emergencias 112 Andalucía coordinó las actuaciones y alertó a la Policía Local de Almería y a los equipos sanitarios de 061. Al llegar, los profesionales encontraron a la víctima en estado de inconsciencia.

La joven fue estabilizada en el lugar y, debido a la gravedad de su estado, fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería para recibir atención especializada. La Policía Local comunicó al 112 que su situación era grave.

Intervención de los servicios de emergencia y atención médica

Los equipos sanitarios desplegaron un operativo rápido y eficaz para atender a la joven en el lugar del accidente. La rápida estabilización fue crucial para garantizar el traslado seguro al centro hospitalario.

El papel de la Policía Local fue fundamental para asegurar la escena del atropello, facilitar el paso a los servicios médicos y realizar las averiguaciones pertinentes sobre las circunstancias del incidente.

Seguridad vial en la zona de Vega de Acá

El episodio pone de relieve la importancia de respetar las normas de tráfico y la seguridad en los pasos de peatones, especialmente en áreas urbanas con alta afluencia de peatones y vehículos.

Las autoridades locales mantienen campañas de concienciación para mejorar la convivencia entre peatones y conductores y reducir los accidentes de tráfico en Almería, particularmente en zonas donde se detecta una mayor incidencia de atropellos.