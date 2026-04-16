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Mapa del Reinicio

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abril 16, 2026 8:20 pm

Miski Liu Suria

Haz clic para indiEl cambio más importante ocurre en esta semana y en la próxima, según Sara Mekouar.

Mapa del Reinicio

  • Ansiedad sutil
  • Momento crucial
  • Tiempo de división
  • Momento del Fénix
  • Reajuste planetario
  • Transición inestable
  • Tres líneas temporales
  • Desplome de la estructura
  • Construidas las nuevas vías
  • La humanidad está en shock
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Según Mr. Whiplash, está colapsando el sistema de poder mundial como monarquías, bancos centrales y estructuras financieras tradicionales, y se está sustituyendo por otro nuevo sistema. A su juicio, el mundo está pasando desde un control oculto y centralizado hacia la activación de una era dorada financiera, cuando colapsen las viejas estructuras y se libere el flujo de dinero y energía. Estamos presenciando cómo se redibuja el antiguo mapa del poder en tiempo real.

Describe este cambio como una transición hacia una era dorada, la ruptura de infraestructuras como presas y oleoductos, como símbolo de la eliminación del control, y la liberación del flujo de liquidez y energía hacia la población. El nuevo sistema ya estaría en marcha y se basaría en tecnologías como monedas cuánticas, normas como ISO 20022, y un sistema financiero cuántico.

A su juicio, el papel de la monarquía, la moneda tradicional y ciertas obras estratégicas simbolizan el final del antiguo modelo. A partir de ahí, afirma que surgiría una nueva arquitectura basada en monedas cuánticas y en contratos inteligentes, como un sistema más descentralizado y orientado a la propiedad real.

También vincula este cambio con planes históricos no realizados, como iniciativas de los años sesenta, que se están reactivando ahora con respaldo en oro y plata. Este proceso culminará en un momento de transformación mundial llamado el Fénix, donde la humanidad pasaría de un sistema de control centralizado a otro de libertad financiera descentralizada.

Ya están construidas las nuevas vías. Se reactiva ahora el sistema monetario respaldado por metales preciosos que se debía lanzar en 1963 mediante el acuerdo Green Hilton entre JFK y Sukarno, con respaldo de activos reales de oro y plata.

Al desplome de la antigua estructura de poder lo llama operación puente de Menai que implica la desaparición de la monarquía británica y el control de la Commonwealth. Caerán las presas cuando se active el puente de Menai, se corten los viejos oleoductos, se libere el agua bloqueada y pasemos del control a la libertad.

El colapso de la presa de las Tres Gargantas equivale a la destrucción del poder de la minería del bitcóin en China. El derrumbe de las grandes presas supone la liberación del agua bloqueada de moneda y energía. Vuelve a fluir el agua libremente por las tierras, lo que representa el libre flujo de dinero y energía para la gente.

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TRES LÍNEAS

Según Sara Mekouar en este momento, la Tierra no se encuentra en una sola línea temporal. Está pasando por tres líneas temporales al mismo tiempo: una de colapso y fatiga, otra de transición y despertar, y otra de soberanía y creación.

  1. La línea temporal densa colapsante que es el campo de fatiga.
  2. La línea de transición del despertar que es el campo de fricción.
  3. La línea de anclaje de la soberanía que es el campo de creación.

En la línea colapsante de fatiga, la gente se siente cansada, desmotivada y confusa, los sistemas antiguos se sienten pesados o sin sentido, y se repiten sin resolución los ciclos emocionales. Está terminando esa línea de tiempo.Se está derrumbando más rápido de lo que la gente puede procesar mentalmente. Muchos se aferran a identidades antiguas inconscientemente, buscan seguridad en patrones obsoletos y sienten una ansiedad sutil sin saber por qué.

En la línea de tiempo de transición del despertar, que es el campo de fricción, mucha gente consciente siente que “está cambiando algo grande, pero aún no está aquí completamente”. Se siente una claridad repentina seguida de oleadas emocionales, y un deseo de actuar, seguido de momentos de pausa o duda. Este campo crea un despojo de la identidad, una exposición de la verdad y un patrón de confrontación. Esta transición no es estable, es un puente. Aquí la gente puede sentir que avanza y luego se ralentiza; recibe ideas pero aún no las asimila por completo.

La frecuencia dominante emergente es la línea de tiempo de anclaje de la soberanía, que es el campo de creación. Aquí es donde la claridad sustituye a la confusión, la acción se vuelve precisa, no forzada, y recibir se vuelve tan natural como dar. Esta línea de tiempo contiene expansión financiera a través de acciones alineadas, la expresión creativa como un camino, y relaciones limpias y no agotadoras Pero aquí está la clave: el acceso a esta línea de tiempo requiere autoliderazgo enérgico, no sólo conciencia.

REAJUSTE

Sara Mekouar presenta la situación actual como un proceso de reajuste energético y emocional que afecta al cuerpo, a la mente y a las relaciones. Mucha gente siente cansancio, confusión o fricción porque se está deshaciendo el viejo sistema, mientras emergen la claridad, la verdad y decisiones más alineadas.

El cambio no sólo depende de entender lo que pasa, sino de actuar, de elegir una dirección, de expresarse y dejar de aplazar. Esta etapa favorece a quienes toman decisiones concretas y tenaces, y la vacilación dispersa la energía mientras la acción la concentra.

Se está produciendo un reajuste del sistema nervioso planetario que afecta al cuerpo con fatiga, sensibilidad y cambios en el sueño, afecta a la mente al cuestionarlo todo, y afecta al campo emocional con liberaciones inesperadas. Esto se debe a que se está actualizando el sistema humano para albergar más verdad sin distorsión.Por eso, se sienten más difíciles de mantener las ilusiones, se sienten más pesadas las relaciones desalineadas y se sienten más fuertes los deseos auténticos.

Nos encontramos en un momento crucial. El cambio más importante ocurre esta semana y la próxima.Las personas se ven obligadas a elegir internamente. Permanecer en su zona de confort o tomar las riendas de su vida. No de forma drástica, sino a través de pequeñas decisiones como: “¿actúo según lo que sé? ¿digo la verdad? ¿sigo mi camino o lo aplazo?”.

Estas microdecisiones se toman ahora. Tu desafío principal es la estabilización y la acción. Esto significa menos preguntas como «¿qué está pasando?» y más decisiones como «¿qué estoy haciendo con esto?». No estás aquí para interpretar el cambio sin cesar. Estás aquí para situarte dentro de él como un punto de referencia.

La Tierra ya no admite una evolución pasiva. Responde a la participación consciente. Quienes actúen, aunque sea imperfectamente, experimentarán una expansión. Quienes esperen sentirán presión. Se está reorganizando el campo colectivo en torno a quienes actúan con claridad. La vacilación dispersa la energía. La decisión la concentra. No hay ningún paso oculto que te estés saltando. Sólo el paso que estás aplazando.

Mantén la sencillez porque la mayoría de la gente complica demasiado las cosas. Elige una dirección y muévete, expresa tu voz y deja de esperar la certeza absoluta. Esto se alinea directamente con la nueva frecuencia de la línea de tiempo. La claridad llega después del movimiento, no antes.

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.car a Gmail que esta conversación es importante

Miski Liu Suria

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