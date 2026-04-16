La Comisión invierte 16 millones de euros en información paneuropea

La Comisión Europea ha puesto en marcha hoy una convocatoria de propuestas para apoyar la cobertura audiovisual y digital paneuropea independiente de los asuntos de la UE por parte de medios de comunicación europeos.

Esta convocatoria anual cuenta con una dotación de 16,6 millones de euros. Ofrecerá a los ciudadanos de la UE noticias de su interés, apoyando la calidad y el impacto de la información, en el mayor número posible de lenguas y países de la UE, en particular en aquellos en los que esta oferta es escasa.

La convocatoria se divide en tres líneas temáticas: se asignarán 8,5 millones de euros a un proyecto destinado a aumentar la cobertura y la disponibilidad de noticias audiovisuales sobre asuntos de la Unión; 3,1 millones de euros a una propuesta para desarrollar servicios de noticias internacionales audiovisuales en determinados países de la Unión con el fin de mejorar el pluralismo mediático, la pluralidad del mercado y la diversidad de contenidos; y otros 5 millones de euros están disponibles para proyectos que mejoren el acceso a información en línea fiable y producida profesionalmente.

La convocatoria está abierta hasta el 2 de junio de 2026 tanto para los solicitantes individuales como los consorcios. Las organizaciones deben estar establecidas en los Estados miembros de la UE y las actividades deberán llevarse a cabo en el territorio de la Unión. Todos los beneficiarios de los medios de comunicación deben operar con plena independencia editorial.

La presente convocatoria de propuestas forma parte de las acciones multimedia de la Comisión, que financian información, noticias y programas de la UE desde una perspectiva europea. Consulte toda la información sobre la convocatoria en línea.