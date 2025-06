Una reñida final de ‘Tesis en 3 minutos’ alza a Manuela González como campeona

La Universidad de Almería recibe un año más el arropo de la ciudadanía en una iniciativa de divulgación científica de formato dinámico, realizada en el Apolo y protagonizada por una decena de investigadores que están finalizando sus estudios de doctorado: “Son ejemplo de comprender la importancia de transmitir la ciencia en ideas muy concretas”

Se valoraba en esta cuarta edición, como ha venido siendo la norma en las anteriores, tres conceptos clave de cada intervención: interés, comunicación y creatividad. En común estos cuatro años ha sido igualmente el alto nivel general y lo reñido de la gran final, así como una excelente afluencia de público. ‘Tesis en 3 minutos’ es un evento de éxito organizado desde el Secretariado de Divulgación Científica y la Escuela Internacional de Doctorado de la UAL con el que se ‘conquista’ el centro de la ciudad. Consiste en situar a los participantes ante un horizonte de 180 segundos, tiempo límite en el que explicar el contenido de su tesis doctoral con lenguaje accesible para todos los públicos, siendo amenos e impactantes, y todo ello sin perder el rigor científico.

Ya hay nueva campeona tras la final desarrollada este lunes por la tarde. Se trata de Manuela González Herrera, bióloga vocacional gracias a una profesora de la ESO, que marcó su trayectoria posterior, Máster de Profesorado y, mezclando todo, volcada en mejorar la enseñanza de esta área de conocimiento desde la didáctica. Firme convencida de la importancia de comunicar la investigación a todo tipo de público, desde el título de su intervención ya ha sabido captar la atención de jurado y público: ‘Lo que aprendí, mientras mis plantas morían’. Primera en intervenir además, ha dejado el listón muy alto para el resto, aunque cabe destacar que muy bien afrontado por los nueve finalistas que le han seguido, dando, un año más, un nivel realmente alto a ‘Tesis en 3 minutos’ de la UAL.

Manuela no ha podido ocultar su satisfacción, muy expresiva con la felicidad que le ha proporcionado esta victoria: “Estoy súper contenta, de hecho, estoy que no me lo creo todavía”. Eso sí, ha reconocido que lo tenía muy bien ensayado y que sabía de la igualdad entre todos los participantes: “Sabes que es muy importante lo que investigas, pero que también es igualmente importante divulgarlo de una forma atractiva, aunque mis compañeros y compañeras han hecho el mismo trabajo que yo, y tenían temas maravillosos, y divulgaban muy bien, y al final nuestras tesis todas son muy buenas y todos lo hacemos muy bien”. Así, “hemos sido seleccionados diez, hemos llegado hasta aquí y el jurado tiene que elegir”, recuerda, para valorar, entre risas, que “nunca quisiera ser jurado”.

La ganadora ha insistido en que “no dudaba del potencial del resto de compañeros, así que los nervios estaban para todos en el backstage y no hacíamos porras, no sabíamos”, textualmente. Muy rotunda ha sido respecto a la necesidad de “estar muy bien acompañada”. De hecho, en su propia intervención ha citado a su grupo de investigación, ‘Sensociencia’, para después sentenciar con que “es el éxito de que una investigación funcione, que haya un buen grupo, porque un trabajo individual, por mucho empeño que le pongas, es la fuerza de uno, pero si todos en equipo colaboramos aquello ‘va a mil’, y mi grupo es maravilloso; no podía estar más contenta”. Tan es así que su deseo es “quedarme en la UAL con ‘Sensociencia’; vamos, podéis imaginar que estoy súper feliz en él y me gustaría quedarme para seguir creciendo como persona, seguir investigando con ellos y seguir avanzando, porque la tesis se te queda corta”.

Sobre Manuela González, el jurado ha valorado que “en ella se dan las tres componentes que hemos valorado”, reconociendo, no obstante, que “no ha sido fácil, porque han sido puntuaciones muy equilibradas, pero solamente una de las personas podía quedar por encima del resto”. Así lo ha desvelado Enrique de Amo, director de la EIDUAL, en nombre de sus compañeros, Miguel Carrasco, director de Proyectos Europeos de la Fundación Descubre, y Azucena Martín, del medio especializado ‘Hipertextual’, influencer en materia de ciencia. De Amo ha elogiado el alto nivel “en general, y en particular los tres premiados por parte del jurado”, a los que “hay que felicitar, porque ponen de manifiesto que merece la pena hacer ese tipo de iniciativas”. Ha dado la “enhorabuena” a los que la han hecho posible, personificando en José Antonio Garrido, director de Divulgación Científica y conductor de la final.

En términos institucionales no ha dudado en sostener que “la Universidad de Almería puede estar muy orgullosa del desempeño que se va haciendo de la investigación en su seno”, y respecto a la Escuela Internacional de Doctorado “valoramos esencialmente este esfuerzo de divulgación”. Ha puesto en valor que “se puntuaba la capacidad científica del trabajo, la capacidad divulgativa de quien lo comunicaba, y la creatividad con la que se ha presentado”, algo que se ha tenido presente desde encima de las tablas del Apolo: “Los diez participantes han sido ejemplo de comprender la importancia de ser capaz de transmitir en ideas muy concretas y concisas en qué consiste su investigación, pero no hay que dejar de hacer ver también a la sociedad que la ciencia no es algo que se improvise, no es algo que simplemente consista en pequeños flashes informativos, sino que detrás de estos tres minutos hay un trabajo muy serio de ellos y de los equipos, porque no olvidemos que la ciencia es un trabajo colectivo”.

La segunda clasificada ha sido Irene Moreno Gutiérrez, cuya tesis se engloba en Síntesis Orgánica de Productos Naturales. También es una convencida de la divulgación, que practica regularmente desde su perfil de TikTok. Su intervención ha llevado por título ‘La química de los aromas”. En tercera posición ha quedado Alejandro Martínez García, que participaba por segunda vez en ‘Tesis en 3 minutos’. Doctorando en Historia, concretamente es un apasionado de la Historia Antigua, pero su máxima aspiración es vivir en un mundo con plena igualdad entre hombres y mujeres. En esa línea de convencimiento, su intervención se ha titulado ‘La misoginia de ayer y hoy: estereotipos antiguos sobre los cuerpos de las mujeres y su reflejo en la actualidad’. Por último, el público ha podido votar a su favorito durante la decisión del jurado, un tiempo amenizado por la música de Antonio González y Aure Ortega, siendo el ganador Fernando Cañadas Aránega, quien aúna la robótica, la inteligencia artificial y la agricultura. De hecho, su charla se ha titulado ‘Cultivando el Futuro: robótica, IA e IoT para Invernaderos’.