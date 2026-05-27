La Orquesta Infantil de Almería propone una tarde de sábado en familia con el concierto ‘Haikus, fábulas y leyendas’

El Auditorio alzará el telón a las 19.00 horas a una cita en la que la OIAL contará con la colaboración del Coro del Conservatorio Profesional de Música de El Ejido

En el marco de su 25º aniversario, la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) quiere hacer partícipe de la celebración a sus distintas formaciones y, por ello, este sábado, 30 de mayo, se sumará a los festejos su Orquesta Infantil de Almería (OIAL). Será a las 19.00 horas en el Auditorio Municipal Maestro Padilla con el concierto didáctico familiar ‘Haikus, fábulas y leyendas’, para el que contarán con la dirección de Eduardo Fernández-España, los textos y narración de Miguel Herrador Medina y la colaboración del Coro del Conservatorio Profesional de Música de El Ejido bajo la dirección de Rosell García.

La música, la literatura y la escenografía se darán la mano en un espectáculo pensado para emocionar y hacer reflexionar a públicos de todas las edades. El espectáculo, concebido como una experiencia artística integral, combina música en directo, el estreno de una obra musical, narración oral y una cuidada puesta en escena para transmitir valores educativos y humanos esenciales.

A través de esta propuesta cultural, los jóvenes intérpretes pondrán en valor mensajes relacionados con el cuidado y la protección de la infancia, la oposición al abuso, la solidaridad, la tolerancia y la importancia de pilares fundamentales como el amor, el respeto y el vínculo con la naturaleza. La obra se articula en torno a una historia cargada de simbolismo y sensibilidad. El público será invitado a adentrarse en un universo poético donde la música y la palabra construyen un relato de transformación y esperanza.

La sinopsis dice así: “La historia de Genón, el gigante del bosque, surge de la oscuridad y el silencio. Genón es un ser solitario, que arrastra una infancia triste. Por eso, podemos comprender su negación hacia todo aquello que representa la primavera: el renacer, la luz y los sonidos. Pero es precisamente la luz de las luciérnagas y el sonido de los ambarinos lo que renueva su interior con un caudal de nuevas emociones”.

A medida que avanza el espectáculo se asiste a un cambio gradual, que culmina con el milagro de la vida. La primavera, tras veinte años de ausencia, vuelve al bosque. Este contacto con la luz y la belleza devuelve a Genón la confianza en los demás y la autoestima, y enciende una llama de gratitud y de esperanza.

La propuesta forma parte de la programación de primavera puesta en marcha por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería y la entrada es libre hasta completar aforo. Las invitaciones se pueden retirar tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo de Obispo Orberá como en la página web https://almeriaculturaentradas.es/ y en la taquilla del propio Auditorio el sábado desde una hora antes del inicio del concierto, si es que quedaran disponibles.

La OCAL cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almería a través del Área de Cultura, Cajamar Caja Rural, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, y Diputación de Almería, además de la colaboración de Caparrós, La Gergaleña, Avenida Hotel, Ikea, Barceló Cabo de Gata, la Escuela Superior de Música Reina Sofía, Michelín y el Real Conservatorio Profesional de Música ‘Julián Arcas’.