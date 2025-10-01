Unos 10.000 profesionales del SNSreclaman un Estatuto Marco que mejore sus condiciones laborales

Convocados por SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde, las
personas manifestantes piden a Mónica García que no cierre “de un
portazo” la negociación sobre el Estatuto Marco porque, tal y como está
redactada en la actualidad, es una ley “perjudicial, cicatera e injusta”.
Las y los manifestantes subrayan la responsabilidad del Ministerio de
Sanidad, pero también de las Comunidades Autónomas, e insisten en que
no pueden recortar los derechos recogidos en la Ley, sino aportar
propuestas constructivas que lo mejoren y faciliten su aplicación en todo el
Estado.
Unos 10.000 profesionales de la Sanidad pública de
nuestro país se han manifestado hoy, frente al Ministerio de Sanidad, para reclamar a
Mónica García que no cierre “de un portazo” la negociación y busque el acuerdo que
permita aprobar un nuevo Estatuto Marco que mejore sus condiciones de trabajo y la
atención que prestan a las personas.
Convocadas por las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de
Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) y procedentes de todas
las autonomías, las trabajadoras y los trabajadores de las distintas categorías
profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) han portado pancartas y coreado
lemas con el único objetivo de lograr un “Estatuto para avanzar” en sus derechos
laborales.
La manifestación se ha producido una vez que el Ministerio de Sanidad ha decidido, de
manera unilateral, precipitar el cierre de la negociación que mantiene desde hace tres
años con los sindicatos y se ha “enrocado” en iniciar ya la tramitación de la Ley del Estatuto Marco, cuando todavía hay asuntos muy importantes que no contempla como,
entre otros, la nueva clasificación profesional, con la negociación de unas nuevas
retribuciones básicas acordes al nivel de cualificación y responsabilidad que asume
cada grupo profesional, una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales que debe
llevar aparejadas medidas de mejora de las jornadas de guardia y a turnos que se
realizan para garantizar la continuidad asistencial y, por último, la regulación del
derecho al acceso voluntario a la jubilación anticipada y parcial.
Al igual que ya hicieron en las concentraciones realizadas en los centros sanitarios de
todo el país, el pasado 16 de septiembre, las y los profesionales de la Sanidad pública
mostraron su malestar porque, después de sufrir durante muchos años las
consecuencias de un Estatuto Marco desfasado y que muestra sus carencias a diario,
ahora ven que el nuevo texto no da respuesta a importantes demandas y necesidades
que se han planteado durante la negociación.
Precariedad
El nuevo Estatuto Marco, tal y como está redactado hasta la fecha, mantendrá la
precariedad laboral que sufre el personal del SNS en aspectos, como su jornada laboral
o su reconocimiento retributivo, entre otros, lo que tendrá claras consecuencias en la
atención y cuidados que se prestan en nuestro sistema sanitario. “Un mal Estatuto
Marco nos perjudica a todos y todas, profesionales, pacientes y al funcionamiento del
SNS en su conjunto”, resaltan los sindicatos convocantes.
Los manifestantes subrayan la responsabilidad del Ministerio de Sanidad, pero también
de las Comunidades Autónomas, que son las administraciones competentes para
llevar a la práctica lo que establezca la Ley del Estatuto Marco. Al respecto, insisten en
que no pueden recortar los derechos recogidos en la Ley, sino aportar propuestas
constructivas que lo mejoren y faciliten su aplicación en todo el Estado.
Perjudicial y cicatera
Desde los sindicatos también se reitera la necesidad de seguir trabajando en el
Estatuto Marco, en el marco del Ámbito de Negociación, para evitar que el Gobierno
apruebe “en solitario” una Ley “perjudicial, cicatera e injusta”. Según afirman, “la
ministra habla continuamente de que busca el diálogo y el acuerdo, pero lo que ha
logrado, hasta la fecha, es tener en su contra a todo el personal del SNS”. En el trascurso de la manifestación, las personas responsables de los sindicatos
convocantes han leído un manifiesto en defensa de los derechos laborales de todos los
trabajadores y las trabajadoras, y han insistido en que el Ministerio de Sanidad no puede
seguir escudándose en que no puede incluir determinadas demandas en el Estatuto
porque no tiene competencias.
Al respecto, las organizaciones sindicales ya se han dirigido también a los ministerios
de Función Pública, Hacienda, Trabajo y Seguridad Social, reclamando a todos,
incluido Sanidad, una “acción de gobierno conjunta y coordinada” en lugar de “excusas
y medias verdades”.
La multitudinaria manifestación celebrada hoy forma parte de una estrategia conjunta
de presión y movilización de SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde que se
mantendrá en los próximos meses sin descartar la posible convocatoria de una huelga
general en el SNS, si el Gobierno no atiende las demandas del personal estatutario.