Unos 10.000 profesionales del SNSreclaman un Estatuto Marco que mejore sus condiciones laborales

Convocados por SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde, las

personas manifestantes piden a Mónica García que no cierre “de un

portazo” la negociación sobre el Estatuto Marco porque, tal y como está

redactada en la actualidad, es una ley “perjudicial, cicatera e injusta”.

Las y los manifestantes subrayan la responsabilidad del Ministerio de

Sanidad, pero también de las Comunidades Autónomas, e insisten en que

no pueden recortar los derechos recogidos en la Ley, sino aportar

propuestas constructivas que lo mejoren y faciliten su aplicación en todo el

Estado.

Unos 10.000 profesionales de la Sanidad pública de

nuestro país se han manifestado hoy, frente al Ministerio de Sanidad, para reclamar a

Mónica García que no cierre “de un portazo” la negociación y busque el acuerdo que

permita aprobar un nuevo Estatuto Marco que mejore sus condiciones de trabajo y la

atención que prestan a las personas.

Convocadas por las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de

Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) y procedentes de todas

las autonomías, las trabajadoras y los trabajadores de las distintas categorías

profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) han portado pancartas y coreado

lemas con el único objetivo de lograr un “Estatuto para avanzar” en sus derechos

laborales.

La manifestación se ha producido una vez que el Ministerio de Sanidad ha decidido, de

manera unilateral, precipitar el cierre de la negociación que mantiene desde hace tres

años con los sindicatos y se ha “enrocado” en iniciar ya la tramitación de la Ley del Estatuto Marco, cuando todavía hay asuntos muy importantes que no contempla como,

entre otros, la nueva clasificación profesional, con la negociación de unas nuevas

retribuciones básicas acordes al nivel de cualificación y responsabilidad que asume

cada grupo profesional, una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales que debe

llevar aparejadas medidas de mejora de las jornadas de guardia y a turnos que se

realizan para garantizar la continuidad asistencial y, por último, la regulación del

derecho al acceso voluntario a la jubilación anticipada y parcial.

Al igual que ya hicieron en las concentraciones realizadas en los centros sanitarios de

todo el país, el pasado 16 de septiembre, las y los profesionales de la Sanidad pública

mostraron su malestar porque, después de sufrir durante muchos años las

consecuencias de un Estatuto Marco desfasado y que muestra sus carencias a diario,

ahora ven que el nuevo texto no da respuesta a importantes demandas y necesidades

que se han planteado durante la negociación.

Precariedad

El nuevo Estatuto Marco, tal y como está redactado hasta la fecha, mantendrá la

precariedad laboral que sufre el personal del SNS en aspectos, como su jornada laboral

o su reconocimiento retributivo, entre otros, lo que tendrá claras consecuencias en la

atención y cuidados que se prestan en nuestro sistema sanitario. “Un mal Estatuto

Marco nos perjudica a todos y todas, profesionales, pacientes y al funcionamiento del

SNS en su conjunto”, resaltan los sindicatos convocantes.

Los manifestantes subrayan la responsabilidad del Ministerio de Sanidad, pero también

de las Comunidades Autónomas, que son las administraciones competentes para

llevar a la práctica lo que establezca la Ley del Estatuto Marco. Al respecto, insisten en

que no pueden recortar los derechos recogidos en la Ley, sino aportar propuestas

constructivas que lo mejoren y faciliten su aplicación en todo el Estado.

Perjudicial y cicatera

Desde los sindicatos también se reitera la necesidad de seguir trabajando en el

Estatuto Marco, en el marco del Ámbito de Negociación, para evitar que el Gobierno

apruebe “en solitario” una Ley “perjudicial, cicatera e injusta”. Según afirman, “la

ministra habla continuamente de que busca el diálogo y el acuerdo, pero lo que ha

logrado, hasta la fecha, es tener en su contra a todo el personal del SNS”. En el trascurso de la manifestación, las personas responsables de los sindicatos

convocantes han leído un manifiesto en defensa de los derechos laborales de todos los

trabajadores y las trabajadoras, y han insistido en que el Ministerio de Sanidad no puede

seguir escudándose en que no puede incluir determinadas demandas en el Estatuto

porque no tiene competencias.

Al respecto, las organizaciones sindicales ya se han dirigido también a los ministerios

de Función Pública, Hacienda, Trabajo y Seguridad Social, reclamando a todos,

incluido Sanidad, una “acción de gobierno conjunta y coordinada” en lugar de “excusas

y medias verdades”.



La multitudinaria manifestación celebrada hoy forma parte de una estrategia conjunta

de presión y movilización de SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde que se

mantendrá en los próximos meses sin descartar la posible convocatoria de una huelga

general en el SNS, si el Gobierno no atiende las demandas del personal estatutario.