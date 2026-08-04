Vuelve el Triatlón a Carboneras, con inscripciones abiertas para una prueba que se celebrará el 19 de septiembre

GabinetedePrensa agosto 4, 2026 0
IX Triatlon en Carboneras

El atleta Rafael Lao respalda una cita presentada por el alcalde y el secretario del CD Triatlón Carboneras, parte del V Circuito Provincial

Vuelve el Triatlón a Carboneras. El próximo 19 de septiembre, a partir de las 15.30h, regresa la IX edición de una prueba que ha sido presentada por el alcalde, Salvador Hernández; el secretario del Club Deportivo Triatlón Carboneras, Pedro José Venzal, y el laureado triatleta Rafael Lao, dos veces campeón del Triatlón Olímpico de Carboneras, subcampeón de Andalucía de Media Distancia y campeón de Europa de Ironman en su grupo de edad.

El evento deportivo, catalogado dentro de la categoría de circuito provincial y puntuable para el V Circuito de la Diputación Provincial de Almería, ofrece a los participantes las modalidades de Distancia Olímpica y Distancia Sprint. Las inscripciones ya están abiertas en https://inscripciones.triatlonandalucia.org/es

Durante la presentación, el alcalde de la localidad ha puesto en valor la trascendencia del deporte como elemento dinamizador de la economía y el turismo local. “Apostamos por un turismo saludable, que genera buen ambiente y que inculca valores, como es el caso del deporte. Y con el apoyo que damos a esta prueba, también ayudamos a romper la estacionalidad turística ya que se lleva a cabo justo al final de la temporada estival”, ha explicado Hernández.

Referencia provincial

Por su parte, el secretario del CD Triatlón Carboneras, Pedro José Venzal, ha expresado su satisfacción por el regreso de la prueba al calendario provincial después de unos años en blanco. “Es un orgullo recuperar un evento que sitúa al municipio como un punto de referencia deportivo imprescindible dentro de la provincia y del Parque Natural”, ha remarcado.

Asimismo, ha agradecido la colaboración para hacer posible la cita tanto al Ayuntamiento de Carboneras como a la Diputación Provincial de Almería, a través de una subvención a entidades deportivas para la organización de eventos en 2026.

El atleta internacional Rafael Lao, que se encuentra actualmente clasificado para disputar el prestigioso Campeonato del Mundo de Ironman en Kona (Hawái) el próximo mes de octubre, ha avanzado que competirá en el Triatlón de Carboneras dentro de su preparación. Lao ha trasladado su alegría por competir en este entorno natural espectacular, destacando el trato cercano y la calurosa acogida que los atletas reciben siempre por parte de la afición carbonera.

Recorrido espectacular

La competición discurrirá por escenarios emblemáticos de la localidad a través de un recorrido diseñado para garantizar el máximo espectáculo a deportistas y espectadores. La prueba arrancará en las aguas de la playa de Los Cocones con la Isla de San Andrés de fondo, tras lo cual los atletas se dirigirán al área de transición y boxes instalada en pleno paseo marítimo, a la altura del Parque Andaluz.

A continuación, el ciclismo afrontará un recorrido exigente de 10 kilómetros que contemplará la subida por la carretera AL-5105 hacia el Llano de Don Antonio para realizar el posterior y rápido descenso de regreso a Carboneras por la N-341, en un circuito al que los triatletas darán dos vueltas en la modalidad Sprint y cuatro en la Olímpica. Posteriormente, el trazado de la carrera a pie discurrirá por el paseo marítimo y la calle Sorbas en un circuito de 2,5 kilómetros prácticamente llano que también se completará dos o cuatro vueltas según la modalidad. La meta, la zona de atención al corredor y el acto oficial de entrega de trofeos se concentrarán en La Glorieta, justo frente al histórico Castillo de San Andrés.

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